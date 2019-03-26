Suyun İçinde Vurulursanız Ne Olur ? - Suda Ateş Edince Bakın Ne Oluyor ?
30 dakika önce
Suyun İçinde Vurulursanız Ne Olur ? - Suda Ateş Edince Bakın Ne Oluyor ?
Suyun İçinde Vurulursanız Ne Olur ? - Suda Ateş Edince Bakın Ne Oluyor ?
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 08:33 Kaynak: Youtube
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