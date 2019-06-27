Suyun önemi yeni nesillere aşılanıyor

Suyun önemi yeni nesillere aşılanıyor3 yılda 15 bin 50 öğrenciye suyun önemi aşılandıDENİZLİ - Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün suyun önemini gelecek nesillere anlatmak için başlattığı 'Minik Minik Ellerim Susuz Büyümez Düşlerim' projesi 3'üncü yılını tamamladı. Proje ile bugüne dek 153 okulda 203 gösteri ile 15 bin 50 öğrenciye ulaşıldı.DESKİ Genel Müdürlüğünün suyun önemini ve su tasarrufunu yeni nesillere aşılamak amacıyla başlattığı 'Minik Minik Ellerim Susuz Büyümez Düşlerim' adlı proje 3'üncü yılını tamamladı. Proje ile sene boyunca 50 farklı okulda 65 etkinlik düzenlenerek, 5 bin 250 öğrenciye ulaşıldı. Proje süresince 3 yılda 153 okulda yapılan 203 gösteri ile 15 bin 50 öğrenciye ulaşıldı. Özellikle anaokulu ve ilkokul 1'inci sınıf öğrencilerine suyun önemi ile ilgili animasyon ve videolar izletildi. Damla ve Deniz karakterleri yoğun ilgi çekti. Öğrencileri hem eğlendiren hem de suyun tasarrufu ile ilgili bilgiler veren Damla ve Deniz, sundukları tiyatro gösterisi ile çocuklara keyifli zaman geçirtti. Etkinliklerde miniklere ayrıca balon, magnet, rüzgar gülü ve su tasarrufu ile ilgili dergi ve boyama kitabı hediye edildi."Suyumuzu tasarruflu kullanarak da koruyacağız"Su olmadan hayatın devam edemeyeceğini kaydeden Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Suyumuzu korumak ve gelecek nesillerimize daha sağlıklı bir dünya bırakmak için Denizlimizin dört bir tarafında alt yapı yatırımları yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Tabi sadece fiziki yatırımlarla değil suyumuzu tasarruflu kullanarak da koruyacağız. Bunun için de gelecek nesillerimize suyun önemini anlatıyoruz. Projemizle çocuklarımız hem öğreniyor hem de güzel vakit geçirerek eğleniyor. Emeği geçen tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.