Suyun önemine dikkat çekmek için 15 kilometre yürüdüler - Son Dakika

Muğla'nın Milas ilçesinde TEMA Vakfı Milas Temsilciliği tarafından Orman Haftası ve Dünya Su Günü dolayısıyla 'Su Zinciri Farkındalık Yürüyüşü' gerçekleştirildi.

2016 yılından bu yana geleneksel hale getirilerek gerçekleştirilen, geçtiğimiz yıl ise salgın nedeniyle iptal edilen 'Su Zinciri Farkındalık Yürüyüşü' bu yıl pandemi önlemleri alınarak yapıldı. Tarihi Baltalı Kapı önünde toplanan katılımcılar 3 bin yıllık tarihi geçmişi olan Su Kemerlerini takip ederek, Akgedik Barajı'na kadar doğa yürüyüşü gerçekleştirdiler. Daha önce bu bölgeden çıkan ve Su Kemerleri ile Milas'a ulaştırılan suyu, yanlarında getirdikleri kaplara koyarak, Uzunyuva olarak bilinen Kral Hekatomnos Kutsal Alanı'na taşıdılar.

Düzenlenen etkinlikle ilgili açıklama yapan TEMA Milas İlçe Sorumlusu Mehmet Nergiz; "Geçen yıl salgın nedeniyle iptal edilen, 'Su Zinciri Farkındalık Yürüyüşleri' etkinliğimizi bu yıl 7 gönüllümüz ile pandemi kurallarına uyarak gerçekleştirdik. Baltalıkapı'da toplanıp, Su Kemerini takip ederek, Akgedik Barajı'ndan sembolik suyu alarak, Hekatomnos Mezar Anıtı'ndaki sunağa döktük. 2016 yılından bu yana geleneksel hala getirdiğimiz etkinliğimiz, suyun öneminin daha da arttığı ve artacağı zamanımızda ihtiyacımızdan fazlasını kullanmamayı öğrenmek ve öğretmek için Milas'ta tüm gönüllülerimizle seferber olarak hareket etmeye çalışmaktayız. Katkılarını esirgemeyen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür eder, Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası ile Dünya Su Günü, doğal hayatın korunması ve devam etmesi adına kutlu olsun" dedi. - MUĞLA