Suyun Ortasında Mahsur Kalan Otomobilin Sürücüsü Kurtarıldı
43 dakika önce
MERSİN'in Silifke ilçesinde, sel sularının kapladığı yolda otomobili stop eden sürücü Fatih Yenen, Karayolları ekiplerince kurtarıldı.
MERSİN'in Silifke
ilçesinde, sel sularının kapladığı yolda otomobili stop eden sürücü Fatih
Yenen, Karayolları ekiplerince kurtarıldı.
Silifke- Gülnar
Karayolu'nun 20'nci kilometresinde, yolun çukurda kalan kısmı yağmur ve sel sularıyla doldu. Bu sırada 33 YF 055 plakalı otomobili ile yoldan geçmeye çalışan Fatih Yenen'in aracı suyun ortasında stop etti. Jandarma
ekipleri ve Karayolları Silifke Şefliği'ne yapılan ihbar sonrası bölgeye gelen Karayolları ekipleri, otomobili sudan çıkardı. Yaşadıklarını anlatan Yenen, "Suyun ilerisini görmedim. Geçebilirim zannettim ama geçemedim, suyun içinde kaldım. Herhangi bir sağlık sorunum yok" dedi.
Yolda yaşanan sorun nedeniyle iki ilçenin ulaşımı Uşakpınarı Mahallesi üzerinden sağlanıyor.
- Mersin
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 07:38 Kaynak: DHA
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