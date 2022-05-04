Suzan Kardeş, Hıdırellez Bayramı konserlerine başladı - Son Dakika
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Suzan Kardeş, Hıdırellez Bayramı konserlerine başladı

04.05.2022 10:20

Şarkıcı, oyuncu ve makyöz Suzan Kardeş, Hıdırellez kutlamaları kapsamında West İstanbul Marina'daki bir mekanda konser verdi.

Şarkıcı, oyuncu ve makyöz Suzan Kardeş, Hıdırellez kutlamaları kapsamında West İstanbul Marina'daki bir mekanda konser verdi.

Kardeş, yaklaşık 30 yıldır "Suzan'ın Hıdırellez Bahçesi" başlığı altında özel bir konseptle dinleyicileriyle bir araya geliyor.

Bu yıl da aynı tema ile müzikseverleri karşılayan 62 yaşındaki sanatçı, konser öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hıdırellez zamanına Kovid-19 salgınının sona ermesi, maskelerin kalkması gibi, temenni ettiği, birçok hayalini kurduğu şeyin gerçekleştiğini söyledi.

İzmir ve Edirne'de de konser vermeyi daha önce çok istediğini dile getiren Suzan Kardeş, "Kendim için de bir konser yapmak istiyordum. Aslında buradaki konser de biraz kendim için. Biliyorsunuz 3 Mayıs da dünyanın en şanslı günü. Bunu bilerek konsere hazırlandık. Bu sene Hıdırellez kutlamaları da hem bayrama, paskalyaya, hamursuz bayramına denk geldi. Daha ne olsun, Allah'tan bereket bekliyoruz." dedi.

Kardeş, 6 Mayıs'ta da sözü ve müziği Sezen Aksu'ya ait olan yeni şarkısını dinleyicilerin beğenisine sunacağını ifade etti.

Konsere girişte izleyicilere hazırladığı Hıdırellez keselerini hediye eden Kardeş, sahnede de Hıdırellez Bayramı ritüellerini seyircilere aktardı.

Gece yarısına kadar süren etkinlikte sanatçı, "Ederlezi", "Jovano Jovanke", "Ramo Ramo" "Evreşe Yolları", "Bahçelerde Börülce", "Kızılcıklar Oldu mu" parçalarının yanı sıra Boşnakça Sevdalinka şarkıları ve Makedonca eserler seslendirdi.

Yaklaşık bin kişinin izlediği konserde Kardeş'e 13 kişilik orkestra ve 3 dansçı eşlik etti.

Suzan Kardeş, yarın İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Park fuar alanında, 6 Mayıs'ta ise Edirne Keşan Belediyesi Cumhuriyet Meydanı'nda konser verecek.

Suzan Kardeş, Hıdırellez Bayramı konserlerine başladı
Suzan Kardeş, Hıdırellez Bayramı konserlerine başladı
Suzan Kardeş, Hıdırellez Bayramı konserlerine başladı
Suzan Kardeş, Hıdırellez Bayramı konserlerine başladı
Suzan Kardeş, Hıdırellez Bayramı konserlerine başladı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suzan Kardeş, Hıdırellez Bayramı konserlerine başladı - Son Dakika


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