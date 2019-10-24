Suzan Kardeş kızı ile sahnede
11 dakika önce
Zorlu Studio'da sahneye çıkan Kardeş, anlattığı hikayeler ve esprileriyle seyirciyi güldürdü.
Zorlu Studio'da sahneye çıkan Kardeş, anlattığı hikayeler ve esprileriyle seyirciyi güldürdü. Programın son yarım saatinde izleyenler arasında yer alan kızı Begüm Kardeş'i sahneye davet eden Kardeş, onunla yaptığı sohbetle festival katılımcılarına keyifli dakikalar yaşattı.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 11:09
Oyuncu Sahra Şaş, yeniden Kadın dizisine dahil oldu Güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz çizmesinin fiyatıyla dudak uçuklattı Ünlü yapımcı Armağan Çağlayan, Kurşun dizisindeki skandal hataları bir bir ifşa etti Şarkıcı Zeynep Casali'nin oyuncu kızı Ceren Sarp evlendi