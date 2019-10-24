Suzan Kardeş kızı ile sahnede

Zorlu Studio'da sahneye çıkan Kardeş, anlattığı hikayeler ve esprileriyle seyirciyi güldürdü. Programın son yarım saatinde izleyenler arasında yer alan kızı Begüm Kardeş'i sahneye davet eden Kardeş, onunla yaptığı sohbetle festival katılımcılarına keyifli dakikalar yaşattı.