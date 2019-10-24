Son Dakika Haberleri: Suzan Kardeş kızı ile sahnede
Son Dakika Magazin Suzan Kardeş kızı ile sahnede

Suzan Kardeş kızı ile sahnede

11 dakika önce

Zorlu Studio'da sahneye çıkan Kardeş, anlattığı hikayeler ve esprileriyle seyirciyi güldürdü.

Suzan Kardeş kızı ile sahnede, System.String[]

Zorlu Studio'da sahneye çıkan Kardeş, anlattığı hikayeler ve esprileriyle seyirciyi güldürdü. Programın son yarım saatinde izleyenler arasında yer alan kızı Begüm Kardeş'i sahneye davet eden Kardeş, onunla yaptığı sohbetle festival katılımcılarına keyifli dakikalar yaşattı.

Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 11:09 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Oyuncu Sahra Şaş, yeniden Kadın dizisine dahil oldu
Güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz çizmesinin fiyatıyla dudak uçuklattı Ünlü yapımcı Armağan Çağlayan, Kurşun dizisindeki skandal hataları bir bir ifşa etti Şarkıcı Zeynep Casali'nin oyuncu kızı Ceren Sarp evlendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2019 11:20:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suzan Kardeş kızı ile sahnede
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]