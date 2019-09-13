Son Dakika Haberleri: Suzan Kardeş sevenleri ile buluşuyor
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Suzan Kardeş sevenleri ile buluşuyor

16 dakika önce

Balkan şarkılarının sevilen sanatçısı Suzan Kardeş, yarın Watergarden İstanbul'da sahne alacak.

Suzan Kardeş sevenleri ile buluşuyor, System.String[]

Balkan şarkılarının sevilen sanatçısı Suzan Kardeş, yarın Watergarden İstanbul'da sahne alacak.


Balkan şarkılarının sevilen yorumcusu Suzan Kardeş FLO Watergarden İstanbul'da sevenleri ile buluşuyor. Konser, saat 20.00'de başlayacak. Konserin tüm misafirlere ücretsiz olacağı öğrenildi. - İSTANBUL

Suzan Kardeş, İstanbul, Flo, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 10:48 Kaynak: İHA
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