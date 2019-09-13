Suzan Kardeş sevenleri ile buluşuyor
16 dakika önce
Balkan şarkılarının sevilen sanatçısı Suzan Kardeş, yarın Watergarden İstanbul'da sahne alacak.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 10:48 Kaynak: İHA
Balkan şarkılarının sevilen sanatçısı Suzan Kardeş, yarın Watergarden İstanbul'da sahne alacak.
Balkan şarkılarının sevilen yorumcusu Suzan Kardeş FLO Watergarden İstanbul'da sevenleri ile buluşuyor. Konser, saat 20.00'de başlayacak. Konserin tüm misafirlere ücretsiz olacağı öğrenildi. - İSTANBUL
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