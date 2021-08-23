Suzan Kardeş'ten müzik ziyafeti

Balkan şarkılarının sevilen yorumcusu Suzan Kardeş, Bodrum'da sahne aldı.

Ünlü oyuncu ve sanatçı Suzan kardeş, Muğla'nın Bodrum ilçesinde Azka Otel'de verdiği konserde sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Gece boyunca birbirinden güzel şarkılar ve muhteşem sahne performansları ile müzikseverleri kendisine hayran bırakan başarılı sanatçı, izleyenlerden tam not aldı. Sahne performansıyla göz dolduran Kardeş, geçmişte ismi Bardakçı Koyu ile sıkça anılan duayen isimlerden Zeki Müren ve Müzeyyen Senar'ın da şarkılarını seslendirdi.

Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Kardeş, konserin devamında şarkılarını sevenleriyle hep bir ağızdan söyledi. - MUĞLA