Süzek deresi şelalesi açıldı
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Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde yapımı tamamlanan Süzek Deresi ve Kanyonu'nu, macera ve doğa turizmine kazandırmak amacıyla bugün açıldı.
Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde yapımı tamamlanan Süzek Deresi ve Kanyonu'nu, macera ve doğa turizmine kazandırmak amacıyla bugün açıldı.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 03:26 Kaynak: İHA
Açılışa, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Gökçebey Kaymakamı Ökkeş Furkan Akkurt, Gökçebey Özel İdare Müdürü İzzet Turpçu, daire amirleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. "Süzek Kanyonu Macera Parkuru Mastır Planı" Vali Bektaş'a tanıtıldı. Planın temel ilkesi anlatılarak, ziyaretçilerin macera rotalarına kolay ve güvenli erişiminin sağlanmakla beraber, güvenlik ve erişim için yapılacak düzenlemelerin korunmuş doğal yapıyı olumsuz etkilemeyecek biçimde ve düzeyde olması oldu. Bu düzenlemelerin, mümkün oldukça az miktarda, doğal görünümü etkilemeyecek, göze batmayacak şekilde; geri alınabilir ve söküldükten sonra iz bırakmayacak nitelikte olması hedeflediklerini belirtti. - ZONGULDAK
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