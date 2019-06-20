Son Dakika Haberleri: Süzek Kanyonu ve Macera Parkuru teslim aşamasında
Son Dakika Güncel Haber

Süzek Kanyonu ve Macera Parkuru teslim aşamasında

1 saat önce

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Uzun ve BAKKA Yetkilileri İDRB Başkanı Hakkı Yavuz, Proje İzleme Uzmanı Metin Yörük, İzleme Uzmanı Öznur Çapraz yapımına başlanan ve tamamlanmasına az bir zaman kalan Süzek Kanyonu ve Macera Parkurunun yapım çalışmalarını yerinde incelediler.

Süzek Kanyonu ve Macera Parkuru teslim aşamasında, System.String[]
Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Uzun ve BAKKA Yetkilileri İDRB Başkanı Hakkı Yavuz, Proje İzleme Uzmanı Metin Yörük, İzleme Uzmanı Öznur Çapraz yapımına başlanan ve tamamlanmasına az bir zaman kalan Süzek Kanyonu ve Macera Parkurunun yapım çalışmalarını yerinde incelediler.

Proje koordinatörü Kadir Çelik tarafından hazırlanan ve İlçe Özel İdare Müdürü İzzet Turpcu ve ekibi tarafından yapımı sürdürülen çalışmada son aşamaya gelindi. İlçe Kaymakamı Uzun ve BAKKA Yetkililerini bölgeyi gezdiren Gönüllü Rehber Asaf Adaşbay nezdinde yapılan kabul çalışmalarında Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü İzzet Turpcu tarafından bilgilendirme çalışması yapıldı. Turpcu, projenin bitmediğini o sebepten dolayı piknik alanını ve parkuru kullanmaya başlayan vatandaşlara bu alanın kötü amaçlarla kullanmamaları gerektiğini, devlet malına zarar vermemeleri, bölgenin içkili yer bölgesi olmadığını Parkurda yürüyüşün kendi başlarına yapmamaları sadece piknik alanına bir km'lik uzaklıkta bulunan birinci şelaledeki alanda deneyimsiz yürüyüşçülerin yürüyebileceğini birinci şelaleden sonra rehbersiz ve donanımsız yürünemeyeceğinin vatandaşlar tarafından bilinmesi gerektiğini söyledi. Bölgenin turizmine fayda sağlayacak olan ve bir başlangıç olan bu proje akabinde diğer projeleri de getireceği belirtildi. - ZONGULDAK
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 12:33 Kaynak: İHA
Mehmet Ali Uzun, Gökçebey, Zonguldak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Genç adamın, "Baban seni neden öldürmek istedi?" sorusuna verdiği cevap kan dondurdu İmparator İbrahim Tatlıses: Tayyip Erdoğan için ölürüm Sağanak yağışın etkili olduğu Beykoz'da göle dönen yolda minibüs mahsur kaldı Çalışanlar dikkat! Yıllık iznini kullanamayanların hakları kaybolmuyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.6.2019 13:49:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Süzek Kanyonu ve Macera Parkuru teslim aşamasında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]