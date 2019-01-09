Süzer Plaza Ceo'sunu Fetö Yalanıyla Dolandırmaya Çalışan 4 Şüpheliye Hapis İstemi

Süzer Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sami Çakır'dan FETÖ operasyonu yalanıyla 10 milyon euro isteyen 4 şüpheli hakkında dolandırıcılık ve şantaj suçlarından dava açıldı.

Süzer Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sami Çakır'dan FETÖ operasyonu yalanıyla 10 milyon euro isteyen 4 şüpheli hakkında dolandırıcılık ve şantaj suçlarından dava açıldı.



Süzer Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Sami Çakır'ı arayarak sözde yapılacak FETÖ operasyonunu engelleme karşılığında 10 milyon euro talep ettikleri belirtilen 4 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede şüphelilerden Halil K.'nin kendisini üst düzey kamu görevlisi olarak tanıtarak Süzer Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda CEO'su Sami Çakır'ı aradığı anlatıldı.



Ulusal çapta operasyon olacak diyerek randevu istediler



Telefon görüşmesinde şüpheli Halil K.'nin, Sami Çakır'a Türkiye'de yakın zamanda uluslararası ve ulusal çapta bir operasyon düzenleneceğini, Süzer Grubu'nun onursal başkanı Mustafa Süzer'in tüm mal varlığına, Süzer Grubu'na ait şirketlere ve mal varlıklarına el konulacağını, müştekinin ve Mustafa Süzer'in tutuklanacağını, ertesi gün saat 12.00'ye kadar mutlaka Mustafa Süzer ile görüşmek istediğini ifade ettiği anlatılan iddianamede Çakır'ın, bu talebi reddettiği kaydedildi.



Israrlı arama sonucu Süzer Plaza'da randevu verilen şüpheli Halil K.'nin, kendisinin Milli İstihbarat Teşkilatı çalışanları ile bağlantılı olduğunu, Süzer Grubu'na yönelik FETÖ ile ilişkilendirilerek bir operasyon yapılacağını, Süzer Grubu'nun mal varlığına el konulacağını kaydettiği anlatıldı.



Şüpheli Halil K.'nin kendisi ve arkadaşlarının danışmanlık adı altında şirket kurarak birlikte çalışabileceklerini söylediği ve sözleşme yaparak şirket için 10 milyon euro istediği anlatılan iddianamede şikayet üzerine düzenlenen operasyonla şüpheliler Halil K., Hüseyin K., Mehmet S. ve Murat G.'nin yakalandığı hatırlatıldı.



Haklarında 'Kamu Görevlileri ile İlişkisi Olduğundan Bahisle Bir İşin Gördürüleceği Vaadiyle Dolandırıcılık' ve 'Şantaj' suçları kapsamında hapis cezası istemiyle dava açılan şüpheliler önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak. - İSTANBUL

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Yunus Emre Termik Santrali 1,4 Milyar Liraya Satışa Çıkıyor

Yol Verme Tartışmasında Kan Aktı! Biri Mezara, Biri Hapse Girdi

Son Dakika! Hazine, Dolar Cinsi Tahvil İhracı İçin 3 Bankaya Yetki Verdi

Cumhurbaşkanı Danışmanı Olan Mariam Kavakçı, Fotoğraflarıyla Konuşuluyor