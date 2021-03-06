Suzuki'den mart ayına özel avantajlı kampanya - Son Dakika

Suzuki'den mart ayına özel avantajlı kampanya

06.03.2021 14:07
Suzuki'den mart ayına özel avantajlı kampanya, System.String[]

Suzuki, Swift Hibrit ve Vitara modellerine özel avantajlı mart kampanyasını açıkladı.

Suzuki, Swift Hibrit ve Vitara modellerine özel avantajlı mart kampanyasını açıkladı.

Suzuki'den yapılan açıklamaya göre şirket, sunduğu standart donanım ve teknoloji özellikleriyle kendi sınıflarında fark yaratan Swift Hibrit ve Vitara modellerine özel avantajlı mart kampanyasını başlattı.

Kampanya kapsamında, ortalama 4,1 litre yakıt tüketimi sunan ve zengin standart güvenlik donanım özellikleri bulunan otomatik vitesli Suzuki Swift Hibrit'e 189 bin 900 TL satış fiyatıyla sahip olunabiliyor.

80 bin TL'ye 12 ay boyunca yüzde 0 faiz avantajı da Swift Hibrit'in mart ayı ayrıcalıkları arasında yer alırken, Suzuki, 4x4 teknolojisini Mart ayında otomobil severlere cazip fiyatlarla sunmayı da sürdürüyor.

"4x4 Bizden" uygulaması kapsamında 4x2 fiyatına en yüksek donanım seviyesindeki ALLGRIP 4x4 sürüş sistemli Suzuki Vitara, Mart ayına özel 330 bin 800 TL veya 100 bin TL'ye 12 ay boyunca yüzde 0 faizli kredi imkanıyla sunuluyor.

Verilen bilgiye göre, Suzuki Swift Hibrit, sahip olduğu Suzuki Akıllı Hibrit Teknolojisi ile hibrit otomobiller dünyasının öncü modelleri arasında yer alıyor.

Swift Hibrit, içten yanmalı motora destek olmak ve emisyonu azaltmak için kullanılan entegre marş alternatörü sayesinde (ISG) şehir içi kullanımlarında yüzde 20'yi aşan yakıt tasarrufu sağlıyor.

Böylece, dizel yakıtlı araçlara kıyasla daha iyi bir yakıt ekonomisi sunuyor.

Türkiye'de GL Techno ve GLX Premium donanım seviyeleriyle satışa sunulan Swift Hibrit, LED farlar ve LED stop lamba grubu, 16 inç alaşım jantlar, 9 inç dokunmatik multimedya sistemi ve navigasyon, LCD yol bilgi ekranı, anahtarsız çalıştırma sistemi ve çift renk seçenekleriyle sınıfının en donanımlı otomobillerinden birisi olma özelliğini taşıyor.

Türk Lirası, Suzuki, Swift, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Suzuki'den mart ayına özel avantajlı kampanya - Son Dakika Ekonomi


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