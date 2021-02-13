Suzuki'den SUV tutkunları için şubata özel kampanya - Son Dakika

Suzuki, SUV tutkunlarının gözdesi olan modeli Vitara için şubat ayına özel "4x4 Bizden" uygulamasıyla avantajlı fiyatlar sunuyor.

Suzuki'den yapılan açıklamaya göre, marka, SUV sınıfının standartlarını belirleyici ve iddialı modeli Vitara için şubat ayında "Vitara'da 4x4 Bizden" uygulamasıyla yeni bir araç almayı hedefleyen otomobil severlere önemli avantajlar sunuyor.

Bu kapsamda yüksek donanım seviyesiyle muadillerine karşı fark yaratan Suzuki Vitara'nın, en yüksek donanım seviyesindeki GLX Premium versiyonunda, 330 bin 800 TL olan 4x2 model fiyatına, ALLGRIP 4x4 sürüş teknolojisine sahip modeli SUV tutkunlarına sunuluyor. Suzuki'nin Vitara modelleri için şubat ayında sunduğu kredi fırsatları kapsamında ise, 120 bin TL'ye 24 ay boyunca yüzde 0,83 faizli kredi seçeneği büyük avantaj sağlıyor.

Gerçek 4x4, üstün nitelikler

ALLGRIP teknolojisi içerisinde yer alan otomatik, spor, kar ve kilit olmak üzere 4 farklı sürüş modu, 140 PS'lik Boosterjet turbo motoru, 6 ileri vitesli tam otomatik şanzımanı, gelişmiş arazi performansı ve ileri güvenlik özellikleri sunan Suzuki Vitara 4x4, sürücü beklentilerini tüm yol koşullarında eksiksiz karşılıyor. Vitara'da 4,2 inç büyüklüğündeki renkli LCD yol bilgi ekranı, eğlenceli sürüş deneyimleri yaşatan 10,1 inçlik multimedya ekranı, hız sabitleme sisteminin entegre edildiği konforlu direksiyon simidi, geri görüş kamerası, ön ve arka park sensörleriyle; arka çapraz trafik uyarısı, çift sensörlü fren desteği, şerit takip ihlal ve uyarı sistemi, kör nokta uyarı sistemi, trafik işareti tanıma, adaptif hız sabitleme sistemi, eğim iniş kontrol sistemi, 7 adet hava yastığı ve Elektronik Dengeleme Programı ESP gibi sürüş konforu ve araç hakimiyetini sağlayan donanım ve özellikler yer alıyor. Yolcu koltukları katlandığında 710 litre yükleme hacmine ulaşan Vitara'da süet koltuklar, LED farlar ve LED stop lamba grubu, anahtarsız çalıştırma sistemi ve panoramik sunroof gibi özellikler ise efsane SUV'un konforunu tamamlıyor.