Suzuki'den Vitara Hibrit'te fuara özel avantajlar - Son Dakika

Suzuki, Autoshow Mobility Fuarı'na özel olarak, Vitara için 100 bin TL'ye 12 ay vadeyle yüzde 0,99 faizli kredi kampanyasını da devreye aldı.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Suzuki Marka Direktörü Şirin Mumcu Yurtseven, "Eylül ayında araç bulunurluğumuz mevcut. Yurt genelindeki Suzuki bayi ağımızda otomobillerimizi hemen teslim ederek müşterilerimize sunabiliyor; Suzuki güvenirliğiyle, Akıllı Hibrit teknolojisine sahip ürün gamımızla buluşturabiliyoruz" şeklinde konuştu.

Suzuki Marka Direktörü Şirin Mumcu Yurtseven

Sahip olduğu akıllı hibrit teknolojisiyle birlikte otomobil severleri yenilikçi ürünlerle buluşturan Suzuki, yeni bir araç sahibi olmak isteyen müşterilerin odağında olmayı sürdürüyor. Özellikle son 1 yıldır etkisini artırarak devam ettiren çip krizine bağlı araç bulunurluğu problemleri yaşanmasına karşın Suzuki, Türkiye pazarına sunduğu modellere olan talebi karşılayarak başarılı satışlara imza atıyor.