Suzuki, denizlerden mikro-plastik atık toplama ünitesi geliştirdi - Son Dakika

Suzuki, denizlerden mikro-plastik atık toplama ünitesi geliştirdi

20.10.2020 12:19
Suzuki, denizlerden mikro-plastik atık toplama ünitesi geliştirdi, System.String[]

Suzuki, mikro-plastik toplama ünitesiyle denizlerdeki plastik atık sorununa karşı mücadele edecek.

Suzuki, mikro-plastik toplama ünitesiyle denizlerdeki plastik atık sorununa karşı mücadele edecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, denizlerdeki plastik atıkların ekolojik sistem üzerindeki etkileri endişe verici boyutlara ulaştı. Denizlerdeki atıkların doğru bir şekilde toplanmaması ve söz konusu atıkların doğal ortamında mikro plastik parçacıklara ayrılması söz konusu sorunun daha da ilerlemesine neden oluyor.

Suzuki, denizlerde ve kıyılarda meydana gelen söz konusu çevre kirliliğinin önüne geçmek adına 10 yıldır Suzuki Temiz Okyanus Projesi'ni devam ettirirken, bu yıl ise öncelikli olarak motoru soğutmak için tonlarca deniz suyunu pompalayan ve ardından okyanusa geri gönderen dıştan takma motorun yapısına odaklandı.

Soğutma işlevini gördükten sonra denize geri dönen suyu kullanan Suzuki, bu kapsamda mikro plastik atıkları toplayan bir toplama ünitesi geliştirdi. Bu ünite sayesinde su yüzeyindeki mikro-plastik atıkların sadece tekne ile dolaşarak toplanabilmesi sağlandı.

Proje kapsamında dıştan takma motorların kullanıldığı denizleri, nehirleri, gölleri ve göletleri gönüllü olarak temizleme faaliyetleri de Suzuki'nin yürüttüğü çalışmalar arasında yer alıyor. 2010 yılında başlatılan çalışmalar, 2011 yılından itibaren küresel bir boyuta taşındı. Bugün gelinen noktada 26 ülkeden toplam 8 binin üzerinde kişi söz konusu çalışmalara katıldı.

Su dönüş hortumuna kolaylıkla monte edilebilen ünite, yalnızca motoru soğutmak için kullanılan ve ardından denize geri dönen suyu kullandığı için motor performansına da olumsuz etki etmiyor.

Japonya'da yapılan gözlem araştırmalarında, filtreden toplanan maddelerin içinde mikro plastik atık bulundu.

Sistemin, Japonya dışında da yürütülen araştırmadan elde edilecek sonuçlara göre daha da geliştirilmesi amaçlanıyor. Suzuki, söz konusu üniteyi 2021'den itibaren motorlarında isteğe bağlı donanım olarak sunmayı, ilerleyen yıllarda da standart özellik olarak devreye almayı planlıyor.

Plastik tüketimi her yıl yaklaşık 2,3 ton azalacak

Suzuki, bu hedefi kapsamında dıştan takma motor ürünlerinin plastik ambalajlarını azaltarak harekete geçti. Haziran ayından itibaren bazı ürünlerde alternatif ambalaj malzemeleri kullanan şirket, geri bildirimleri de değerlendirerek söz konusu çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, Suzuki Marine orijinal parçalarının bir kısmının sevkiyatlarında ekim ayından itibaren de plastik yerine kağıt ambalaj kullanılmaya başlandı.

Suzuki Marine orijinal parçaların tamamının ambalajında çevre dostu malzemelerin kullanılması halinde plastik tüketiminin her yıl yaklaşık 2,3 ton azalması hedefleniyor.

Suzuki Temiz Okyanus Projesi'nin ilerletilmesi, şirketin sürdürülebilir gelişme hedeflerinden sosyal sorunları çözme girişimleri arasında yer alıyor. Suzuki Marine Ekibi, okyanusu temizlemek için tüm dünyadaki ortakları ve tekne kullanıcıları ile birlikte Suzuki Temiz Okyanus Projesi'ni tanıtmayı planlıyor.

Japonya, Plastik, Suzuki, söz, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Suzuki, denizlerden mikro-plastik atık toplama ünitesi geliştirdi - Son Dakika Ekonomi

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