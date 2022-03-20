Suzuki, elektrikli araçların üretimi için Hindistan'a 150 milyar yen yatırım yapacak - Son Dakika
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Suzuki, elektrikli araçların üretimi için Hindistan'a 150 milyar yen yatırım yapacak

20.03.2022 08:03
Suzuki, elektrikli araçların üretimi için Hindistan'a 150 milyar yen yatırım yapacak

Suzuki Motor, elektrikli araçların üretimi amacıyla Hindistan'a 150 milyar yen (1,26 milyar dolar) yatırım yapacak.

Suzuki Motor, elektrikli araçların üretimi amacıyla Hindistan'a 150 milyar yen (1,26 milyar dolar) yatırım yapacak.

Japon üreticiden yapılan açıklamada, Başbakan Kişida Fumio'nun Hindistan ziyaretinde imzalanan mutabakatla ilgili bilgi paylaşıldı.

Buna göre Suzuki, elektrikli araçlar ile otomobil bataryalarına yönelik tesisler için Hindistan'a 150 milyar yen (1,26 milyar dolar) yatırım yapacak.

Projeye göre firmanın ülkedeki fabrikalarından birinde elektrikli araçların imalatı 2025'e dek başlayacak.

Batarya üretimini hedefleyen yeni tesisin inşaatı ise bu sürede tamamlanacak.

Suzuki'nin, Hindistan'ın batısındaki Gujarat ve kuzeyindeki Haryana bölgelerinde fabrikaları bulunuyor.

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Yatırım, Suzuki, dolar, India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suzuki, elektrikli araçların üretimi için Hindistan'a 150 milyar yen yatırım yapacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Suzuki, elektrikli araçların üretimi için Hindistan'a 150 milyar yen yatırım yapacak - Son Dakika
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