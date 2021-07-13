Suzuki hibrit ailesinde temmuza özel sıfır faizli kampanya - Son Dakika

Suzuki, Türkiye pazarına "Suzuki Akıllı Hibrit Teknolojisi" ile birlikte sunduğu hibrit araç ailesine yönelik avantajlı temmuz kampanyasını devreye aldı.

Türkiye Doğan Holding'e bağlı Doğan Trend Otomotiv tarafından temsil edilen Suzuki açıklamasına göre, marka, temmuz ayında da uygun alım seçeneklerini kullanıcılarıyla buluşturuyor.

Bu kapsamda, Suzuki'nin Vitara, SX4 S-Cross ve Swift'ten oluşan yeni nesil hibrit modelleri için sunulan sıfır faizli kredi imkanları sağlıyor.

Ay boyunca sürecek kampanyayla kapsamında, Vitara Hibrit ile SX4 S-Cross Hibrit modelleri için, 100 bin TL'ye 12 ay boyunca sıfır faizli kredi imkanı sunuluyor. Ayrıca Suzuki, kredi kampanyası dışında, nakit alımlarda Vitara Hibrit için yaklaşık 10 bin TL ve SX4 S-Cross Hibrit için ise yaklaşık 6 bin TL tutarında alım desteği avantajını kullanıcılara sağlıyor.

Sunduğu donanım özellikleri ve yüzde 20'ye varan yakıt ekonomisi sayesinde, kendi sınıfının ve kategorisinin en çok satan otomobili unvanına erişen Swift Hibrit ise 30 bin TL'ye 12 ay boyunca sıfır faizli kredi seçeneğiyle birlikte sunuluyor. Kredi kullanmayıp nakit alımı tercih edecek otomobil severlere ise Swift Hibrit için 10 bin TL tutarındaki destek öne çıkarken, Swift Hibrit ay boyunca 204 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Ayrıca Suzuki Swift Hibrit'in GLX Premium versiyonundaki ilgi gören çift renk uygulaması, temmuz ayında da fiyat farkı olmaksızın tercih edilebiliyor.