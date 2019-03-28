Suzuki Jimny, "Yılın Otomobili Yarışması"nda İlk Üçte!

Geçen yıl Suzuki'nin efsane modellerinden Swift'in ilk üçte yer aldığı "Dünya Otomobil Ödülleri Yarışması"nda bu yıl ise yakın dönemde satışa sunulan ve büyük beğeni toplayan Suzuki Jimny,hem "Yılın Şehir Otomobili" hem de "Yılın Tasarım Aracı" kategorisinde ilk üçe girdi. Bu yıl 15'incisi düzenlenen "2019 Dünya Otomobil Ödülleri Yarışması"nın kazananları, 17 Nisan 2019'da New York Uluslararası Otomobil Fuarı'nda açıklanacak.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de haklı bir üne sahip olan Suzuki Jimny, başarısını yer aldığı yarışmalarda aldığı derecelerle de sürdürüyor. 2018'de Suzuki'nin bir başka efsane modeli Swift'in ilk üçe girdiği "Dünya Otomobil Ödülleri Yarışması"nda bu yıl ise yeni nesliyle kendi sınıfında yine ilk ve tek olma özelliğini sürdüren Suzuki Jimny,hem "Yılın Şehir Otomobili" hem de "Yılın Tasarım Aracı" kategorisi olmak üzere iki kategoride birden rakiplerini geride bırakarak ilk üçe girme başarısı gösterdi. 6 kategoride gerçekleştirilen ve bu yıl 15'incisi düzenlenen "2019 Dünya Otomobil Ödülleri Yarışması"nın kazananları, 17 Nisan 2019'da New York Uluslararası Otomobil Fuarı'nda açıklanacak.

İlk kez 1998 yılında yollarla buluşan 3'üncü nesli ile 20 yıllık başarı dolu bir hikâyeye imza atan Jimny, 4'üncü neslinde tüm başarılı özelliklerini bir adım daha ileriye taşıdı. Selefinde beğenilen tüm özellikleri koruyan Jimny, benzersiz 4 tekerlekten çekiş sistemi, yalın ve maskülen tasarım detayları ve fonksiyonel yapısıyla göz dolduruyor. Kompakt boyutlarıyla şehir içinde hayatı kolaylaştıran yeni Suzuki Jimny, GLX donanım paketi, 1,5 litrelik 100 HP gücündeki benzinli motor ve 4 ileri vitesli otomatik şanzıman seçeneğiyle, Aralık ayından itibaren Türkiye'de satılmaya başlandı.