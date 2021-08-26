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Suzuki Kadın Bisiklet Takımı podyumda! - Son Dakika

Suzuki Kadın Bisiklet Takımı podyumda!

26.08.2021 12:16
Suzuki Kadın Bisiklet Takımı podyumda!, System.String[]

Suzuki tarafından toplumsal cinsiyet eşitliğine dikkat çekmek için oluşturulan #Kadınlarİsterse – Suzuki takımı, Türkiye’de ilk kez düzenlenen “Türk Telekom İstanbul 24h Boostrace” 24 saat bisiklet dayanıklılık yarışında birinci oldu.

Suzuki tarafından toplumsal cinsiyet eşitliğine dikkat çekmek için oluşturulan #Kadınlarİsterse – Suzuki takımı, Türkiye'de ilk kez düzenlenen "Türk Telekom İstanbul 24h Boostrace" 24 saat bisiklet dayanıklılık yarışında birinci oldu.

Kaptanlığını; Suzuki'nin sponsorluğunu üstlendiği başarılı triatlet Merve Güney'in üstlendiği, triatlet Sera Sayar ve bisiklet sporcuları Arzu Sağnak ile Nihal Özdemir'in bulunduğu takım, kadınlar kategorisini kazandı.

Etkinliğin dayanıklılığın ön planda olduğu zorlu mücadelelere sahne olduğunu anlatan Suzuki Türkiye Marka Direktörü Şirin Mumcu Yurtseven, "Kazanılan bu birincilik; kadınların istedikleri, desteklendikleri ve fırsat buldukları her alanda önemli başarılara imza atacağının da önemli bir göstergesi… Biz de Suzuki Türkiye olarak, kadınları hayatın her alanında desteklemeye ve bu desteğimizi her platformda anlatmaya devam edeceğiz" dedi.

Suzuki Kadın Bisiklet Takımı podyumda!

Ülkemizde Doğan Holding'e bağlı Doğan Trend Otomotiv tarafından temsil edilen Suzuki, Türkiye'de ilk kez düzenlenen 24 saatlik bisiklet dayanıklılık yarışı "Türk Telekom İstanbul 24h Boostrace" etkinliğine katılan kadın bisiklet takımı ile birinci oldu. Suzuki'nin toplumsal cinsiyet eşitliğine verdiği öneme işaret eden takımın kaptanlığını ise Suzuki'nin sponsorluğunu üstlendiği ünlü triatlet Merve Güney yaptı. #Kadınlarİsterse – Suzuki takımının diğer üyeleri ise atlet Sera Sayar ve bisiklet sporcuları Arzu Sağnak ile Nihal Özdemir'den oluştu.

Türk Telekom İstanbul 24h Boostrace yarışlarında; 2, 4 veya 6 kişilik takımlar değişmeli olarak 24 saat boyunca pedal çevirdi. Her takımdan sadece 1 kişi pistte bisiklet sürerken, pistte kalma süresini takımlar kendi belirledi. Derecelendirme ise kat edilen mesafeye göre yapıldı. Her takıma yarış boyunca takım arkadaşlarını beklemeleri ve dinlenmeleri için pit alanına açılan garajlarda belirli alanlar tahsis edildi. Zorlu mücadelelere ev sahipliği yapan etkinliğin 4 kişilik kadınlar kategorisindeki birincisi; yarışı 21 saat, 23 dakikada tamamlayan #Kadınlarİsterse – Suzuki takımı oldu.

"Bu ödül bizim için çok kıymetli"

Kadınların elde ettiği başarının kendileri için son derece önemli olduğunun altını çizen Suzuki Türkiye Marka Direktörü Şirin Mumcu Yurtseven, "Kadınlarının başarılarına atıfta bulunan #Kadınlarİsterse – Suzuki takımımız isminden de aldığı güçle birincilik ödülünün sahibi oldu. Takımımızı gönülden tebrik ediyoruz. Türk Telekom İstanbul 24h Boostrace etkinliği gibi 24 saat süren bu zorlu mücadelede elde ettiğimiz birincilik ödülü bizim için çok kıymetli. Kazanılan bu birincilik; kadınların istedikleri, desteklendikleri ve fırsat buldukları her alanda önemli başarılara imza atacağının da önemli bir göstergesi…" diye konuştu. Suzuki'nin kadınlar tarafından da sıklıkla tercih edilen bir marka olduğunun altını çizen Şirin Mumcu Yurtseven, özellikle yeni nesil akıllı-hibrit motorların; benzinli ve dizel motorlara göre daha verimli çalışıp, ekonomik yakıt tüketimi sunduğunu vurguladı. Şirin Mumcu Yurtseven, "Üstelik araçlarımız, problemsiz ve verimli olmasıyla, kadın sürücüler tarafından da çokça tercih ediliyor. Biz de Suzuki kadın takımıyla 24 saat yarışında yer alarak kadınların yanında olduğumuzu göstermek istedik. Suzuki Türkiye olarak, kadınları hayatın her alanında desteklemeye devam edeceğiz. Kadınların yannda olmaya devam edeceğiz" dedi.

Suzuki Kadın Bisiklet Takımı podyumda!

Türk Telekom, Bisiklet, Türkiye, Suzuki, Otomobil, Son Dakika

Kaynak: Carmedya.com

Son Dakika Otomobil Suzuki Kadın Bisiklet Takımı podyumda! - Son Dakika


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