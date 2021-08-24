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Suzuki Kadın Bisiklet Takımı, Türk Telekom İstanbul 24h Boostrace'ın birincisi oldu - Son Dakika

Suzuki Kadın Bisiklet Takımı, Türk Telekom İstanbul 24h Boostrace'ın birincisi oldu

24.08.2021 10:34
Suzuki Kadın Bisiklet Takımı, Türk Telekom İstanbul 24h Boostrace'ın birincisi oldu, System.String[]

Türkiye'de Doğan Holding'e bağlı Doğan Trend Otomotiv tarafından temsil edilen Suzuki, ilk kez düzenlenen 24 saatlik bisiklet dayanıklılık yarışı "Türk Telekom İstanbul 24h Boostrace" etkinliğine katılan kadın bisiklet takımı ile birinci oldu.

Türkiye'de Doğan Holding'e bağlı Doğan Trend Otomotiv tarafından temsil edilen Suzuki, ilk kez düzenlenen 24 saatlik bisiklet dayanıklılık yarışı "Türk Telekom İstanbul 24h Boostrace" etkinliğine katılan kadın bisiklet takımı ile birinci oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Suzuki'nin toplumsal cinsiyet eşitliğine verdiği öneme işaret eden takımın kaptanlığını Suzuki'nin sponsorluğunu üstlendiği triatlet Merve Güney yaptı. #Kadınlarİsterse – Suzuki takımının diğer üyeleri ise atlet Sera Sayar ve bisiklet sporcuları Arzu Sağnak ile Nihal Özdemir'den oluştu.

4 kişilik takımlarda kadınlar kategorisinin birincisi oldu

Türk Telekom İstanbul 24h Boostrace yarışlarında, 2, 4 veya 6 kişilik takımlar değişmeli olarak 24 saat boyunca pedal çevirdi. Her takımdan sadece 1 kişi pistte bisiklet sürerken, pistte kalma süresini takımlar kendi belirledi. Derecelendirme ise kat edilen mesafeye göre yapıldı. Her takıma yarış boyunca takım arkadaşlarını beklemeleri ve dinlenmeleri için pit alanına açılan garajlarda belirli alanlar tahsis edildi. Zorlu mücadelelere ev sahipliği yapan etkinliğin 4 kişilik kadınlar kategorisindeki birincisi; yarışı 21 saat, 23 dakikada tamamlayan #Kadınlarİsterse – Suzuki takımı oldu.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Suzuki Türkiye Marka Direktörü Şirin Mumcu Yurtseven, kadınların elde ettiği başarının kendileri için son derece önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Kadınlarının başarılarına atıfta bulunan #Kadınlarİsterse – Suzuki takımımız isminden de aldığı güçle birincilik ödülünün sahibi oldu. Takımımızı gönülden tebrik ediyoruz. Türk Telekom İstanbul 24h Boostrace etkinliği gibi 24 saat süren bu zorlu mücadelede elde ettiğimiz birincilik ödülü bizim için çok kıymetli. Kazanılan bu birincilik; kadınların istedikleri, desteklendikleri ve fırsat buldukları her alanda önemli başarılara imza atacağının da önemli bir göstergesi."

Yurtseven Suzuki'nin kadınlar tarafından da sıklıkla tercih edilen bir marka olduğunu kaydederek, "Üstelik araçlarımız, problemsiz ve verimli olmasıyla, kadın sürücüler tarafından da çokça tercih ediliyor. Biz de Suzuki kadın takımıyla 24 saat yarışında yer alarak kadınların yanında olduğumuzu göstermek istedik. Suzuki Türkiye olarak, kadınları hayatın her alanında desteklemeye devam edeceğiz. Kadınların yanında olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Türk Telekom, Bisiklet, İstanbul, Suzuki, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Suzuki Kadın Bisiklet Takımı, Türk Telekom İstanbul 24h Boostrace'ın birincisi oldu - Son Dakika Ekonomi


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