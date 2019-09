CARMEDYA.COM - Doğan Holding çatısı altında Türkiye'de temsil edilen Suzuki, Katana'yı Türkiye'de satışa sundu.







İlk olarak 1981 yılında tanıtılan Katana'nın yeni versiyonu, tasarım özellikleriyle retro modele atıfta bulunuyor. Keskin burun tasarımıyla agresif bir görünüme sahip olan Katana, LED farları ve stop grubuyla da modern bir görünüm sergiliyor.



Elektronik kontrol sistemiyle donatılan 999 cc hacmindeki su soğutmalı, 4 silindirli motor, Katana'da 150 HP güç üretiyor. 2005-2008 yılları arasında üretilen GSX-R100'de kullanılmış olan motorun güncellenmiş versiyonu olan motorda, yeni bir gaz kelebeği kontrol sistemi kullanılarak, yüksek torkun daha geniş bir devir bandına yayılması amaçlanıyor. Özel 4-2-1 egzoz manifoldu ile donatılan Katana; kompakt, hafif ve rijit bir alüminyum şasi tarafından destekleniyor.



Güçlendirilmiş ultra hafif salıncaklara sahip olan motosiklet, 4 pistonlu Brembo fren kaliperleri ve Fujico fren diskleriyle mükemmel bir frenleme performansına sahip. Modelde, Dunlop lastikler, üç farklı sürüş modu ve torkun optimum seviyede yola iletilmesine olanak tanıyan sınırlı kaydırmalı debriyaj sistemi yer alıyor.



Yeni Suzuki Katana, Eylül ayında 139 bin 500 TL nakit fiyatıyla satışa sunuluyor.



The post Suzuki Katana Türkiye yolarına çıktı appeared first on Carmedya.