Son Dakika Haberleri: Suzuki Katana Türkiye yolarına çıktı
Son Dakika Otomobil Haber

Suzuki Katana Türkiye yolarına çıktı

1 saat önce

CARMEDYA.COM – Doğan Holding çatısı altında Türkiye’de temsil edilen Suzuki, Katana’yı Türkiye’de satışa sundu. İlk olarak 1981 yılında tanıtılan Katana’nın yeni versiyonu, tasarım özellikleriyle retro modele atıfta bulunuyor. Keskin burun tasarımıyla agresif bir görünüme sahip olan Katana, LED farları ve stop grubuyla da modern bir görünüm sergiliyor. Elektronik kontrol sistemiyle donatılan 999 cc hacmindeki su...The post Suzuki Katana Türkiye yolarına çıktı appeared first on Carmedya.

Suzuki Katana Türkiye yolarına çıktı, System.String[]

CARMEDYA.COM - Doğan Holding çatısı altında Türkiye'de temsil edilen Suzuki, Katana'yı Türkiye'de satışa sundu.



İlk olarak 1981 yılında tanıtılan Katana'nın yeni versiyonu, tasarım özellikleriyle retro modele atıfta bulunuyor. Keskin burun tasarımıyla agresif bir görünüme sahip olan Katana, LED farları ve stop grubuyla da modern bir görünüm sergiliyor.


Elektronik kontrol sistemiyle donatılan 999 cc hacmindeki su soğutmalı, 4 silindirli motor, Katana'da 150 HP güç üretiyor. 2005-2008 yılları arasında üretilen GSX-R100'de kullanılmış olan motorun güncellenmiş versiyonu olan motorda, yeni bir gaz kelebeği kontrol sistemi kullanılarak, yüksek torkun daha geniş bir devir bandına yayılması amaçlanıyor. Özel 4-2-1 egzoz manifoldu ile donatılan Katana; kompakt, hafif ve rijit bir alüminyum şasi tarafından destekleniyor.


Güçlendirilmiş ultra hafif salıncaklara sahip olan motosiklet, 4 pistonlu Brembo fren kaliperleri ve Fujico fren diskleriyle mükemmel bir frenleme performansına sahip. Modelde, Dunlop lastikler, üç farklı sürüş modu ve torkun optimum seviyede yola iletilmesine olanak tanıyan sınırlı kaydırmalı debriyaj sistemi yer alıyor.


Yeni Suzuki Katana, Eylül ayında 139 bin 500 TL nakit fiyatıyla satışa sunuluyor.


The post Suzuki Katana Türkiye yolarına çıktı appeared first on Carmedya.

Doğan Holding, Türkiye, Keskin, Suzuki, Otomobil

Kaynak: Carmedya.com

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 01:54 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gurbetçilerin emeklilik şartları değişti!
Kavanoz kapağı yok satıyor! 1 kamyon mal yarım saat içerisinde tükeniyor İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla yurt genelinde dev operasyon: 2 bin 806 kişi yakalandı Solo Türk'ün TEKNOFEST'te yaptığı gösteri uçuşu, izleyenlerin nefesini kesti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.9.2019 15:36:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suzuki Katana Türkiye yolarına çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]