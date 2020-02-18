Suzuki Marine yeni modeli ile Boat Show'a katılıyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Suzuki Marine yeni modeli ile Boat Show'a katılıyor - Son Dakika Ekonomi

Suzuki Marine yeni modeli ile Boat Show'a katılıyor

8 saat önce

Suzuki Marine, denizcilik sektörünün en önemli fuarlarından 15. Uluslararası Deniz Araçları Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı'nda yeni modeli DF 300B'yi Türkiye'de ilk kez tanıtacak.

Suzuki Marine yeni modeli ile Boat Show'a katılıyor, System.String[]

Suzuki Marine, denizcilik sektörünün en önemli fuarlarından 15. Uluslararası Deniz Araçları Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı'nda yeni modeli DF 300B'yi Türkiye'de ilk kez tanıtacak. Dıştan takma deniz motorlarında bir devrim niteliğinde olduğu belirtilen ters dönüşlü çift pervane sistemine sahip DF 300B, 300 HP'lik yüksek performansına rağmen sunduğu düşük yakıt tüketimiyle fuarın en iddialı modelleri arasındaki yerini alacak.


Dünya denizcilik sektörünün en önemli iki fuarından birisi olan 15. Uluslararası Deniz Araçları Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı (CNR Avrasya Boat Show), 22 Şubat- 1 Mart tarihleri arasında İstanbul Yeşilköy'de bulunan İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açacak. Denizcilik sektörüne yönelik önemli çözümler geliştiren Suzuki Marine, fuarda yepyeni modeli DF 300B'yi Türkiye'de ilk kez görücüye çıkaracak. Fuar kapsamında, dıştan takmalı motorlar alanındaki geniş ürün yelpazesini sergileyecek olan şirket, üstün Japon teknolojisiyle geliştirilen mobil arıza tespit sistemi ve anahtarsız çalıştırma sistemlerini de denizseverlerle buluşturacak.


Ters dönüşlü çift pervane teknolojisine sahip dünyanın ilk 300 HP'lik dört zamanlı motoru


Yapılan bilgilendirmede; dıştan takmalı motorlar alanında devrim niteliğinde olduğu belirtilen DF 300B, ters dönüşlü çift pervane teknolojisine sahip dünyanın ilk 300 HP'lik dört zamanlı motoru olarak dikkatleri çekti. Suzuki'nin geliştirdiği ters dönüşlü çift pervane teknolojisi, her iki pervanenin farklı yönlerde dönmesini sağlayarak su üzerinde yüksek torku ve dengesi sayesinde keyifli bir seyir sağlayacak. Bu sistem ayrıca, yüksek itiş gücü sayesinde hızlı ivmelenmenin yanı sıra teknenin daha kısa mesafede durmasını sağlıyor. Siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile satışa sunulacak model, dişli kutusunun gelişmiş tasarımı sayesinde suyun sürtünme direncini en aza indirerek yakıt tüketimini minimumda tutuyor. - İSTANBUL

Denizcilik, Türkiye, Suzuki, HP, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 02:00 Kaynak: İHA
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