Suzuki Motosiklette Şubat Kampanyası
57 dakika önce
Suzuki, motosikletlerde şubat ayı boyunca geçerli olacak yeni bir kampanya başlattıklarını açıkladı.
Suzuki
, motosikletlerde şubat ayı boyunca geçerli olacak yeni bir kampanya başlattıklarını açıkladı. Japon
markası Suzuki, şubat ayına özel olarak motosiklet tutkunlarına yeni alım fırsatları sunduklarını duyurdu. Kampanya kapsamında 250 cc ve altı modellerde yüzde 8 Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimine ek olarak yetkili satıcılarda sürpriz indirimler olacağı bildirildi. Markanın, Address 110, Burgman 200/ABS, V-Strom 250 ABS, GSX-S 125 ABS, GSX 250 R ABS ile GSX-R 125 ABS modelleri ön plana çıkıyor. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 10:09 Kaynak: DHA
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