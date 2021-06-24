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Suzuki Swift Hibrit'e düz vites seçeneği - Son Dakika

Suzuki Swift Hibrit'e düz vites seçeneği

24.06.2021 18:04
Suzuki Swift Hibrit'e düz vites seçeneği, System.String[]

Suzuki Akıllı Hibrit Teknolojisi ile Suzuki ürün ailesinde yerini alan Swift Hibrit, artık manuel şanzımanlı seçeneği ile de tercih edilebilecek.

CARMEDYA.COM – Suzuki Akıllı Hibrit Teknolojisi ile Suzuki ürün ailesinde yerini alan Swift Hibrit, artık manuel şanzımanlı seçeneği ile de tercih edilebilecek.

1.2 litre hacmindeki K12D Dualjet motoru ve 12V gücündeki bataryasıyla şehir içi kullanımlarında yüzde 20'yi aşan yakıt tasarrufu sağlayan Swift Hibrit, GL donanım seviyesinde 5 ileri manuel şanzımanlı olarak kullanıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

Sınıfında oldukça düşük yakıt tüketim değerlerine imza atan manuel şanzımanlı Swift Hibrit, aynı zamanda Adaptif Hız Sabitleme (ACC) Sistemi, Radar Fren Destek Sistemi (RBS), LCD yol bilgi ekranı, Start-Stop sistemi, otomatik farlar, deri direksiyon simidi, LED farlar ve LED stop lamba grubu, piyano vites topuzu gibi donanım ve güvenlik özellikleriyle de dikkat çekiyor. Bu kapsamda 199 bin 900 TL tutarında avantajlı fiyatı ve 50 bin TL'ye 12 ay yüzde sıfır faiz fırsatıyla ön satış uygulaması devreye alınan manuel şanzımanlı Swift Hibrit, Temmuz ayı itibarıyla sahiplerine teslim edilebilecek.

Suzuki Swift Hibrit'e düz vites seçeneği

GL donanım seviyesine sahip manuel şanzımanlı Swift Hibrit'te LCD yol bilgi ekranı, Start-Stop sistemi, otomatik farlar, deri direksiyon simidi, LED farlar ve LED stop lamba grubu, elektrikli yan aynalar, orta konsolda 4 bardak tutucu ve piyano siyah vites topuzu gibi iç donanım özellikleri yer alıyor.

Suzuki Swift Hibrit, aynı zamanda sahip olduğu güvenlik fonksiyonları ve teknolojik özellikleriyle de dikkat çekiyor. Adaptif Hız Sabitleme Sistemi (ACC), sürüşü daha akıcı ve daha rahatlatıcı hale getirmek için hız sabitleme sistemiyle radarı bir arada kullanıyor. Sistem, öndeki araca olan mesafeyi ölçmek için radarı kullanıyor ve mesafesini korumak için hızını otomatik olarak ayarlıyor. Ayrıca manuel şanzımanlı Swift Hibrit'te; Radar Fren Destek Sistemi (RBS), Lastik Basınç Uyarı Sensörü (TMPS), katlanabilir pedal sistemi ve ISOFIX çocuk koltuğu sabitleme mekanizması gibi güvenlik donanımları yer alıyor.

Suzuki Swift Hibrit'e düz vites seçeneği

Akıllı hibrit teknolojisi hafiflik sağlıyor

Swift Hibrit; plug-in hibrit teknolojisine göre birçok avantajı bulunan ve mild hibrit olarak bilinen Suzuki Akıllı Hibrit Teknolojisi (SHVS) ile donatılıyor. Plug-in hibrit otomobillerde yer alan büyük batarya grubu ve elektrik motoru, Suzuki Swift Hibrit'te yerini; içten yanmalı motoru destekleyen bir entegre mars¸ alternatörü (ISG) ile fiş şarjına gerek duymayan 12 Volt'luk lityum iyon bataryaya bırakıyor. Enerji geri kazanım verimliliğini artırmak için kapasitesi 3Ah'den 10Ah'ye yükseltilen yeni lityum-iyon batarya ve kendi kendini şarj eden hibrit sistem, yakıt verimliliğini daha da artıyor. Frenleme sırasında olus¸an enerji 12 Volt'luk bataryada depolanıyor. ISG ünitesi, ürettiği 50 Nm tork değeriyle Dualjet motora destek oluyor. Sistemin bileşenleri, aracın toplam ağırlığına sadece 6,2 kg ekliyor.

935 kg boş ağırlığa sahip Swift Hibrit'in kaputunun altında daha fazla yakıt ekonomisi ve daha düşük CO2 emisyon değerleri sunan dört silindirli 83 PS güç üreten 1,2 litrelik K12D Dualjet motor yer alıyor. 5 ileri manuel şanzımanlı Swift Hibrit, 100 km hızlanmasına ortalama 13,1 saniyede erişirken, maksimum 180 km/s hızlanmaya ulaşıyor. Şehir içi kullanımlarda yüzde 20'yi aşan yakıt tasarrufuna imza atan manuel şanzımanlı Swift Hibrit, karma kullanımda ise 100 km'de ortalama 4,9-5,0 lt tüketim değeriyle kendi sınıfında ve hibrit otomobiller arasında öne çıkıyor. Ayrıca 5 ileri manuel vitesli Swift Hibrit, WLTP normlarına göre de hibrit dünyasına örnek teşkil eden emisyon salınım oranıyla dikkat çekiyor.

Suzuki Swift Hibrit'e düz vites seçeneği

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Kaynak: Carmedya.com

Son Dakika Otomobil Suzuki Swift Hibrit'e düz vites seçeneği - Son Dakika


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