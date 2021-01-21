Suzuki Swift Hibrit, sınıfının en çok satan otomobili oldu - Son Dakika

Suzuki Swift Hibrit, sınıfının en çok satan otomobili oldu

21.01.2021 10:51
Suzuki Swift Hibrit, sınıfının en çok satan otomobili oldu, System.String[]

Doğan Holding çatısı altında faaliyet gösteren Doğan Trend Otomotiv'in Türkiye'de temsil ettiği, Suzuki ürün ailesinin Türkiye'deki yeni üyesi Swift Hibrit, 2020 yılını kendi segmentinin hibrit sınıfında lider olarak tamamladıSuzuki Motorlu Araçlar açıklamasına göre, Suzuki'nin, en...

Doğan Holding çatısı altında faaliyet gösteren Doğan Trend Otomotiv'in Türkiye'de temsil ettiği, Suzuki ürün ailesinin Türkiye'deki yeni üyesi Swift Hibrit, 2020 yılını kendi segmentinin hibrit sınıfında lider olarak tamamladı

Suzuki Motorlu Araçlar açıklamasına göre, Suzuki'nin, en sevilen modellerinden Swift'in hibrit versiyonu, Türkiye pazarında ilk kez yerini aldığı 2020 yılını başarıyla geride bıraktı.

Güvenlik özellikleri, yüzde 20'yi aşan yakıt tasarrufu, sınıfında donanımı ve fiyatıyla öne çıkmasıyla Swift Hibrit, yılı kendi kategorisindeki hibrit otomobiller arasında lider olarak tamamladı. Geçen yılın son çeyreğinde satışa sunulan Swift Hibrit'in başarısı, Swift modelinin toplam satışlarına da pozitif ivme kazandırdı.

Yılık toplam satışın yüzde 35'i hibrit versiyon satışlarından elde edildi. Yeni yılda, sınıfının en çok satanı Swift Hibrit sahibi olmak isteyenlere, ocak ayına özel 60 bin TL'ye 12 ay vade ve 0 faizli kredi veya 9 bin TL takas desteği uygulaması sunuluyor.

"Hibrit otomobiller, ülkemizde de dizel araçların en büyük alternatifi oluyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Suzuki Türkiye Satış ve Pazarlama Direktörü Şirin Yurtseven, "Hibrit otomobiller, Avrupa'da olduğu gibi ülkemizde de dizel araçların en büyük alternatifi konumuna geliyor. Özellikle Swift modelimizin yer aldığı B segment hatchback sınıfında, artık dizel otomatik modellerin eski hakimiyetinin olmadığını görmekteyiz. Bu sınıfta sadece birkaç manuel vites seçeneğinde dizel modelleri görebiliyoruz. Swift Hibrit; Türkiye pazarındaki en donanımlı ve en uygun fiyatlı hibrit model olmasıyla pazarda dizel modellerin yerini almaya başladı ve kısa zamanda beğeni kazandı." açıklamasında bulundu.

Öte yandan açıklamada aktarılanlara göre, Suzuki Akıllı Hibrit Teknolojisi (SHVS) ile donatılan Swift Hibrit'te; içten yanmalı motoru destekleyen bir entegre marş alternatörü (ISG) ve fiş şarjına gerek duymayan 12 Volt'luk lityum iyon batarya yer alıyor. Kendi kendini şarj eden hibrit sistem, yakıt verimliliğini daha da artırıyor. Swift Hibrit'in kaputunun altında ise daha fazla yakıt ekonomisi ve daha düşük karbon dioksit (CO2) emisyon değerleri sunan dört silindirli 1,2 litrelik K12D Dualjet motor yer alıyor.

Swift Hibrit'in güvenlik özellikleri arasında ise Adaptif Hız Sabitleme (ACC) Sistemi, Çift Sensörlü Fren Destek Sistemi (DSBS), Şerit Takip Sistemi (LDWS), şerit değiştirme uyarısı, yalpalama uyarısı, Geri Manevra Trafik Uyarı Sistemi (RCTA), Kör Nokta Uyarı Sistemi (BSM), Adaptif Hız Sabitleme (ACC) ve Uzun Far Asistanı (HBA) bulunuyor. Türkiye'de GL Techno ve GLX Premium donanım seviyeleriyle satışa sunulan Swift Hibrit, LED farlar ve LED stop lamba grubu, 16 inç alaşım jantlar, 9 inç dokunmatik multimedya sistemi ve navigasyon, LCD yol bilgi ekranı, anahtarsız çalıştırma sistemi ve çift renk seçenekleriyle sınıfının en donanımlı otomobillerinden birisi olma özelliğini taşıyor.

Doğan Holding, Türkiye, Suzuki, Swift, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suzuki Swift Hibrit, sınıfının en çok satan otomobili oldu - Son Dakika


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