Suzuki Swift Hibrit sınıfının en çok satan modeli oldu - Son Dakika

Suzuki Swift Hibrit sınıfının en çok satan modeli oldu

21.01.2021 19:14
Suzuki Swift Hibrit sınıfının en çok satan modeli oldu, System.String[]

Ülkemizde Doğan Holding çatısı altında faaliyet gösteren Doğan Trend Otomotiv tarafından temsil edilen Suzuki’nin, Swift modelinin hibrit versiyonu, Türkiye pazarında ilk kez yerini aldığı 2020 yılını başarıyla geride bıraktı.

Ülkemizde Doğan Holding çatısı altında faaliyet gösteren Doğan Trend Otomotiv tarafından temsil edilen Suzuki'nin, Swift modelinin hibrit versiyonu, Türkiye pazarında ilk kez yerini aldığı 2020 yılını başarıyla geride bıraktı.

Güvenlik özellikleri, yüzde 20'yi aşan yakıt tasarrufu, zengin donanımı ve en uygun fiyatıyla Swift Hibrit, yılı kendi kategorisindeki hibrit otomobiller arasında lider olarak tamamladı.

Geçtiğimiz yılın son çeyreğinde satışa sunulan Swift Hibrit'in başarısı Swift modelinin toplam satışlarına da pozitif ivme kazandırdı, yılık toplam satışın yüzde 35'i hibrit versiyon satışlarından elde edildi. Yeni yılda, sınıfının en çok satanı Swift Hibrit sahibi olmak isteyenlere, Ocak ayına özel 60 bin TL'ye 12 ay vade ve 0 faizli kredi veya 9 bin TL takas desteği uygulaması sunuluyor.

Suzuki Türkiye Satış ve Pazarlama Direktörü Şirin Yurtseven

Swift Hibrit'in Türkiye'de kısa zaman içerisinde elde ettiği başarıyı değerlendiren Suzuki Türkiye Satış ve Pazarlama Direktörü Şirin Yurtseven, "Hibrit otomobiller, Avrupa'da olduğu gibi ülkemizde de dizel araçların en büyük alternatifi konumuna geliyor. Özellikle Swift modelimizin yer aldığı B segment hatchback sınıfında, artık dizel otomatik modellerin eski hakimiyetinin olmadığını görmekteyiz. Bu sınıfta sadece birkaç manuel vites seçeneğinde dizel modelleri görebiliyoruz. Swift Hibrit; Türkiye pazarındaki en donanımlı ve en uygun fiyatlı hibrit model olmasıyla pazarda dizel modellerin yerini almaya başladı ve kısa zamanda beğeni kazandı" açıklamalarında bulundu.

Suzuki Türkiye Satış ve Pazarlama Direktörü Şirin Yurtseven

Suzuki Akıllı Hibrit Teknolojisi (SHVS) ile donatılan Swift Hibrit'te; içten yanmalı motoru destekleyen bir entegre mars¸ alternatörü (ISG) ve fiş şarjına gerek duymayan 12 Volt'luk lityum iyon batarya yer alıyor. Kendi kendini şarj eden hibrit sistem, yakıt verimliliğini daha da artırıyor. Swift Hibrit'in kaputunun altında ise daha fazla yakıt ekonomisi ve daha düşük CO2 emisyon değerleri sunan dört silindirli 1,2 litrelik K12D Dualjet motor yer alıyor. 83 PS güç üreten motor, kombine edildiği CVT şanzıman sayesinde henüz 2.800 d/d'da 107 Nm torku kullanıma sunuyor. Etkili performansı ve yüksek gaz tepkilerine karşın K12D Dualjet motor; NEDC normuna göre sadece 94 gr/km CO2 emisyon değeri ve şehir içinde 100 kilometrede ortalama 4,1litre karma yakıt tüketimi değerine imza atarak, benzinli modeline kıyasla şehir içi kullanımda yüzde 20'yi aşan yakıt tasarrufu sağlıyor.

Swift Hibrit'in üstün güvenlik özellikleri arasında ise Adaptif Hız Sabitleme (ACC) Sistemi, Çift Sensörlü Fren Destek Sistemi (DSBS), Şerit Takip Sistemi (LDWS), şerit değiştirme uyarısı, yalpalama uyarısı, Geri Manevra Trafik Uyarı Sistemi (RCTA), Kör Nokta Uyarı Sistemi (BSM), Adaptif Hız Sabitleme (ACC) ve Uzun Far Asistanı (HBA) bulunuyor. Ülkemizde GL Techno ve GLX Premium donanım seviyeleriyle satışa sunulan Swift Hibrit, LED farlar ve LED stop lamba grubu, 16 inç alaşım jantlar, 9 inç dokunmatik multimedya sistemi ve navigasyon, LCD yol bilgi ekranı, anahtarsız çalıştırma sistemi ve çift renk seçenekleriyle sınıfının en donanımlı otomobillerinden birisi olma özelliğini taşıyor.

Doğan Holding, Türkiye, Suzuki, Swift, Otomobil, Son Dakika

Kaynak: Carmedya.com

Son Dakika Otomobil Suzuki Swift Hibrit sınıfının en çok satan modeli oldu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Döner paketleyen çalışanların skandal görüntülerine tepki yağdı! Bakanlık harekete geçti Fenerbahçe'de sakatlanan Tisserand, Sivasspor maçını tamamlayamadı Tartıştığı babaannesini öldüren genç, polise teslim oldu Golcü futbolcu penaltıda hata yapmadı! Fenerbahçe, deplasmanda eşitliği yakaladı Sereney Sarıkaya rekor bir ücret karşılığında ATV'nin yeni dizisiyle ekranlara dönüş yapıyor Otomobilin far bölümlerine ve yakıt deposuna gizlenmiş 4 kuzu ele geçirildi Makedonya'dan sınır dışı edilen Sedat Peker suskunluğunu "Yanvar Katliamı" ile bozdu Bulgaristan'daki taşkın Edirne'ye su maymunlarını getirdi
Mansur Yavaş'tan Ankara'da yaşayan EYT'lilere müjde: GSS primlerini ödemeye başlıyoruz Mansur Yavaş'tan Ankara'da yaşayan EYT'lilere müjde: GSS primlerini ödemeye başlıyoruz         
20:25
Son Dakika: Türkiye'de 21 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 153 kişi vefat etti, 6 bin 289 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 21 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 153 kişi vefat etti, 6 bin 289 yeni vaka tespit edildi         
19:52
Avrupa Parlamentosu, tutuklu Selahattin Demirtaş'ın salıverilmesini istedi Avrupa Parlamentosu, tutuklu Selahattin Demirtaş'ın salıverilmesini istedi         
18:45
Kız çocuğunun canlı yayında görüp tanıdığı cinsel saldırı şüphelisi, tutuklandı Kız çocuğunun canlı yayında görüp tanıdığı cinsel saldırı şüphelisi, tutuklandı         
18:16
Yeşilçam'ın emektar ismi Oktay Yavuz, 78 yaşında hayatını kaybetti Yeşilçam'ın emektar ismi Oktay Yavuz, 78 yaşında hayatını kaybetti         
17:18
Hollanda Kralı, 6 kişiyi öldürüp müebbet hapis cezası alan Cevdet Yılmaz'ı affetti Hollanda Kralı, 6 kişiyi öldürüp müebbet hapis cezası alan Cevdet Yılmaz'ı affetti         
16:23
Trump'ın Biden'a bıraktığı mektubun içeriği basına sızdı: Joe biliyorsun ben kazandım Trump'ın Biden'a bıraktığı mektubun içeriği basına sızdı: Joe biliyorsun ben kazandım         
15:16
İbo Show'un 10. bölüm fragmanı yayınlandı! 15 yıldır İbrahim Tatlıses ile küs olan Ebru Yaşar programa geliyor İbo Show'un 10. bölüm fragmanı yayınlandı! 15 yıldır İbrahim Tatlıses ile küs olan Ebru Yaşar programa geliyor         
14:35
Yunanistan Parlamentosu Üyesi Velopoulos: Tek kurşun dahi atamadan Ege'nin yarısını Türklere kaybedeceğiz Yunanistan Parlamentosu Üyesi Velopoulos: Tek kurşun dahi atamadan Ege'nin yarısını Türklere kaybedeceğiz         
14:14
Hazır döner paketleyen iki çalışanın çekip paylaştığı videoya tepki yağıyor Hazır döner paketleyen iki çalışanın çekip paylaştığı videoya tepki yağıyor         
13:55
Eskort sitesine büyük darbe: 2 ayda bir milyona yakın para kazanmışlar Eskort sitesine büyük darbe: 2 ayda bir milyona yakın para kazanmışlar         
13:43
Sevgilisi ölünce hastanede kendisini vuran Derman'ın son sözü: Bana yardım et Sevgilisi ölünce hastanede kendisini vuran Derman'ın son sözü: Bana yardım et         
13:42
Simpsonlar yine gündemde! Kamala Harris'in yemin törenindeki kıyafetini 20 yıl önceden bildiler Simpsonlar yine gündemde! Kamala Harris'in yemin törenindeki kıyafetini 20 yıl önceden bildiler         
13:29
Şiddet davasında yargılanan Ozan Güven aylık gelirini 5 bin TL olarak açıklayınca hakimden uyarı geldi Şiddet davasında yargılanan Ozan Güven aylık gelirini 5 bin TL olarak açıklayınca hakimden uyarı geldi         
13:28
Evli sevgilisinden iki çocuk yapan Burçe Gürsel'den ayrılık haberlerine pişkin cevap Evli sevgilisinden iki çocuk yapan Burçe Gürsel'den ayrılık haberlerine pişkin cevap         
13:17
İş insanı Uğur Akkuş, ABD Başkanı Biden'ın verdiği davete katıldı İş insanı Uğur Akkuş, ABD Başkanı Biden'ın verdiği davete katıldı         
12:16
Televizyon programına katılan genç, istismar ettiği kızın kendisini görüp ihbar etmesiyle program çıkışı gözaltına alındı Televizyon programına katılan genç, istismar ettiği kızın kendisini görüp ihbar etmesiyle program çıkışı gözaltına alındı         
11:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2021 20:38:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Suzuki Swift Hibrit sınıfının en çok satan modeli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei