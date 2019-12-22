Sveti Georgi Kilisesi'nde Noel Ayini düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sveti Georgi Kilisesi'nde Noel Ayini düzenlendi - Son Dakika

Sveti Georgi Kilisesi'nde Noel Ayini düzenlendi

6 saat önce

Edirne'deki Bulgar Ortodoks kilisesi Sveti Georgi'de Noel ayini düzenlendi.

Edirne'deki Bulgar Ortodoks kilisesi Sveti Georgi'de Noel ayini düzenlendi.

Kıyık semtinde bulunan Sveti Georgi Kilisesi'nde yapılan ayine Bulgaristan'ın Edirne Başkonsolosu Vassil Valchev, Bulgaristan, Yunanistan ve Edirne'den Ortodokslar katıldı.

Yunanistan'dan ve Bulgaristan'dan gelen metropolitler tarafından yönetilen ayinde, İncil'den Hazreti İsa'yı anlatan ilahi ve dualar okunurken, katılımcılar mum yakarak dua etti.

Ayin, duanın ardından Hristiyanlar tarafından kutsal sayılan, okunmuş ekmeğin dağıtılmasıyla sona erdi.

Sveti Georgi Kilisesi Rahibi Aleksandır Çıkırık, İsa peygamberin doğuşunu kutlamak için bir araya geldiklerini belitti.

Ayine Yunanistan, Bulgaristan ve Edirne'de yaşayan Hristiyanların katılım gösterdiğini ifade eden Çıkırık, "Çok güzel oldu, bir mozaik gibi. İnşallah İsa peygamber de bize yardım eder, barış ve huzur içinde yaşarız. Bizler İsa'nın doğumuna dua ettik, barış ve huzur ve mutluluk diledik" dedi.

Sveti Georgi Kilisesi'nde Noel Ayini düzenlendi

Edirne, Noel, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 03:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Edirne'ye taşkınla gelen "su maymunları" görüntülendi
Binali Yıldırım: Biz yoldan çıkmadık, bazıları menfaatinin bittiği durakta inmiştir Ankara'da husumetlilerin karşılaşması kanlı bitti: 1 yaralı İncir satışından dönen kamyonet, hafif ticari araca çarparak devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Son Dakika Haberleri
22:05 Ortaokul öğrencisi, 'Bakan Selçuk'u türküyle evine davet etti - Son Dakika
22:04 Cumhurbaşkanı erdoğan ilim yayma ödül törenine katıldı - Son Dakika
22:02 Muğla'da su kanalına düşen kişi öldü - Son Dakika
22:00 Gülsin Onay Piyano Günleri başladı - Son Dakika
22:00 İzmir'de ana su borusu patladı, üç büyük ilçede su kesintisi var - Son Dakika
20:40 Binali Yıldırım: Biz yoldan çıkmadık, bazıları menfaatinin bittiği durakta inmiştir - Son Dakika
19:47 Ankara'da husumetlilerin karşılaşması kanlı bitti: 1 yaralı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2019 22:08:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sveti Georgi Kilisesi'nde Noel Ayini düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]