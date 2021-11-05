SVİLENGRAD - Bulgaristan sınır güvenliği konusunda Türkiye ile verimli iş birliğinden memnun - Son Dakika

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Tel örgü

Sınır hattına tel örgü döşenmesi

Bulgaristan İçişleri Bakanı Boyko Raşkov'ın sınırda inceleme yapması

Bulgaristan İçişleri Bakanı Boyko Raşkov'un açıklaması - Bulgaristan İçişleri Bakanı Boyko Raşkov: "Türk sınır güvenlik yetkilileri ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile çok verimli bir iş birliğimiz var"

"Bu yıl Türkiye ile trafiğimiz çok yoğundu. Hem Türkiye hem de Bulgaristan tarafında araç kuyrukları gözlemlendi. Biz de Türk tarafıyla yapıcı iş birliği ortamı içerisinde gümrük personelimizin sayısını artırdık. Hem Kapitan Andreevo'da hem de (Hamzabeyli'nin karşısındaki) Lesovo Gümrük Kapısı'nda motorlu araçların trafiğini hızlandırmak için görevli takviyesi yaptık. Bunun için İçişleri Bakanı Soylu'dan şahsen teşekkür mesajı aldım"

SVİLENGRAD (AA) – İHVAN RADOYKOV - Bulgaristan İçişleri Bakanı Boyko Raşkov, sınır güvenliği konusunda başta mevkidaşı Süleyman Soylu olmak üzere Türk yetkililerle çok verimli iş birliği içinde olduklarını söyledi.

Raşkov, Bulgaristan Savunma Bakanı Georgi Panayotov ile ülkenin güneyinde Türkiye sınırını ziyaret etti ve düzensiz göçü engellemek için çekilen tel örgünün onarımın çalışmalarını denetledi.

Bulgaristan İçişleri Bakanı Raşkov, ziyaret sırasında AA muhabirine sınır güvenliği konusunda Türkiye ile yürüttükleri çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Raşkov, düzensiz göç konusunda endişe verici bir durumun söz konusu olmadığını vurgulayarak "Türk sınır güvenlik yetkilileri ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile çok verimli bir iş birliğimiz var. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Aylin Sekizkök ile düzenli olarak görüşüyorum. Kapitan Andreveo ve Kapıkule'de ortak sınırımızda çıkabilecek tüm sorunları birlikte görüşüyoruz." dedi.

Türk yetkililerle görüşmelerinde iki ülke arasında araç trafiğinin kolaylaştırılmasını da ele aldıklarını anlatan Raşkov, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öncelikli olarak ulaşım araçlarının, tırların, otomobillerin gidiş gelişini kolaylaştırabilecek önlemler alıyoruz. Bu yıl Türkiye ile trafiğimiz çok yoğundu. Hem Türkiye hem de Bulgaristan tarafında araçlar kuyrukları gözlemlendi. Biz de Türk tarafıyla yapıcı iş birliği ortamı içerisinde gümrük personelimizin sayısını artırdık. Hem Kapitan Andreevo'da hem de (Hamzabeyli'nin karşısındaki) Lesovo Gümrük Kapısı'nda motorlu araçların trafiğini hızlandırmak için görevli takviyesi yaptık. Bunun için İçişleri Bakanı Soylu'dan şahsen teşekkür mesajı aldım."

-Üçlü Koordinasyon Merkezinin çalışmaları

Bakan Raşkov, üç sınırın birleştiği Svilengrad bölgesinde Türkiye-Bulgaristan- Yunanistan arasında oluşturulan Üçlü Koordinasyon Merkezi'nin etkin bir işleve sahip olduğunu da söyledi.

Kısa bir süre önce Üçlü Koordinasyon Merkezi'nde taraf olan Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis ile bizzat görüştüğünü anlatan Raşkov, "Bilindiği üzere, buradakine benzer bir tel örgü düzeneği, Yunanistan ile Türkiye arasındaki ortak sınırda da inşa ediliyor. Bizim Yunanistan ile Avrupa Birliği (AB) üyesi iki ülke olarak, aramızda bir sınır hattı yok. Bu durum da maalesef düzensiz göçmenlerin işini kolaylaştırıyor. Bazen ya Türk ya da Bulgar tarafına yasa dışı geçiş yapabiliyor, ardından da Yunanistan'a veya Bulgaristan'a ulaşabiliyorlar. Öyle ya da böyle üç ülke arasında bu sorunların görüşülmesi şart."ifadesini kullandı.

Onarım yıl sonuna dek tamamlanacak

Türkiye'den düzensiz göçte son iki ayda değişiklik gözlenmediğine işaret eden Raşkov, "Endişe verici bir durum söz konusu değil. Belirli bir düzeyde bir göç var. Özellikle hava şartları elverişli olduğu sürece öyle de olacak." dedi.

Raşkov, yağışlarından ötürü tel örgünün bazı kısımlarının hasar gördüğünü, Savunma Bakanlığı personelinin çalışmaları için 2,5 milyon avro ayrıldığını ve onarımın yıl sonuna dek tamamlanacağını da duyurdu.

274 kilometrelik ortak Bulgaristan-Türkiye sınırının karadan geçen 149 kilometrelik bölümünde 132 kilometrelik tel örgü engeli çekilmişti.

Kilometre başı 397 bin avroya mal olan ve 2013-2017 döneminde inşa edilen tel örgü gerek yüksek maliyeti gerekse dayanıklılığı sorgulanarak Bulgaristan'ın iç siyasetinde sıklıkla polemiğe neden oluyor.