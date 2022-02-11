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Svitlodarsk bölgesindeki Ukrayna askerleri - Son Dakika

Svitlodarsk bölgesindeki Ukrayna askerleri

11.02.2022 19:45

Rus yanlısı ayrılıkçılarla Ukrayna arasında çatışmaların 2014'ten bu yana sürdüğü Donbas'ta, tüm dünya Rusya ve ABD arasındaki restleşmelerle bölgede topyekun bir savaşın çıkma ihtimalini endişeyle takip ediyor.

Rus yanlısı ayrılıkçılarla Ukrayna arasında çatışmaların 2014'ten bu yana sürdüğü Donbas'ta, tüm dünya Rusya ve ABD arasındaki restleşmelerle bölgede topyekun bir savaşın çıkma ihtimalini endişeyle takip ediyor. ABD ve bazı Batılı ülkelerin, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal hazırlığında olduğuna yönelik iddiaları, Rusya'nın söz konusu iddiaları reddetmesine rağmen bölgede arttırdığı askeri hareketlilik, gözlerin tekrar Donbas'a çevrilmesine yol açtı. Ukrayna ordusunun Donbas temas hattı yakınına doğru 120 bin asker ve askeri teçhizatı sevk ettiği belirtiliyor. Svitlodarsk bölgesinde konuşlanan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri askerleri AA tarafından görüntülendi.

Svitlodarsk bölgesindeki Ukrayna askerleri
Svitlodarsk bölgesindeki Ukrayna askerleri
Svitlodarsk bölgesindeki Ukrayna askerleri

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Svitlodarsk bölgesindeki Ukrayna askerleri - Son Dakika


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SON DAKİKA: Svitlodarsk bölgesindeki Ukrayna askerleri - Son Dakika
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