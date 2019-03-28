Son Dakika Haberleri: Swap faizi nasıl düştü?

Swap faizi nasıl düştü?

43 dakika önce

Swap faizi bugün 50'lere kadar düştü.

Swap faizi nasıl düştü?, System.String[]
Swap faizi bugün 50'lere kadar düştü. Lokal bankaların yabancılara yeniden TL sağlamaya başladığı değerlendirilirken bir bankacı bunu yalanladı ve düşüşün; diğer TL araçlarından çıkış ile ihtiyacın karşılanmasıyla gelmiş olabileceğini söyledi. TBB ise satış yapılmadığı iddiasını yalanlamıştı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 05:02 

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Konuşarak Bir Saatte 12 Bin TL Kazanıyorlar Merkez Bankası, Swap Piyasasında Satış Sınırını Yüzde 30'a Çıkardı Gökçe Bahadır, Albümden Kazandığı Tüm Parayı Bağışladı Fiyatı Bin Liraya Kadar Çıkan Rahibe Fizan Tavuk Cinsini Görenler Hayran Kalıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.3.2019 17:45:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Swap faizi nasıl düştü?
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]