Swap faizi nasıl düştü?

Swap faizi bugün 50'lere kadar düştü.

Swap faizi bugün 50'lere kadar düştü. Lokal bankaların yabancılara yeniden TL sağlamaya başladığı değerlendirilirken bir bankacı bunu yalanladı ve düşüşün; diğer TL araçlarından çıkış ile ihtiyacın karşılanmasıyla gelmiş olabileceğini söyledi. TBB ise satış yapılmadığı iddiasını yalanlamıştı.

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