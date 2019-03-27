Swap faizi yüzde 500'ü gördü
1 saat önce
TL'deki sert değer kaybı ardından yabancı bankaların TL elde etmek için kullandığı Londra swap piyasasında Türk bankaların yasal sınırların da oldukça altında TL sağlamasıyla faizler yüzde 500'e kadar yükseldi.
TL'deki sert değer kaybı ardından yabancı bankaların TL elde etmek için kullandığı Londra swap piyasasında Türk bankaların yasal sınırların da oldukça altında TL sağlamasıyla faizler yüzde 500'e kadar yükseldi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 11:27
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