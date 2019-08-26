Swap nedir?

İngilizce'de takas, değiş-tokuş anlamına gelen swap kelimesi finans piyasalarında iki tarafın belirli bir zaman dilimi içinde bir varlık ya da yükümlülüğe bağlı olarak farklı faiz ödemelerini veya döviz cinsini karşılıklı olarak değiştirdikleri bir takas sözleşmesini ifade ediyor.



Swap işlemlerinde, iki para biriminden yüksek faizli olanı satıp, düşük faizli olan alınıyorsa, düşük faizli para biriminin gecelik taşıma maliyeti ödeniyor ve yatırımcının hesabına swap maliyeti olarak yansıyor.