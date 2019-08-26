Swap nedir?
1 saat önce
İngilizce'de takas, değiş-tokuş anlamına gelen swap kelimesi finans piyasalarında iki tarafın belirli bir zaman dilimi içinde bir varlık ya da yükümlülüğe bağlı olarak farklı faiz ödemelerini veya döviz cinsini karşılıklı olarak değiştirdikleri bir takas sözleşmesini ifade ediyor.
İngilizce'de takas, değiş-tokuş anlamına gelen swap kelimesi finans piyasalarında iki tarafın belirli bir zaman dilimi içinde bir varlık ya da yükümlülüğe bağlı olarak farklı faiz ödemelerini veya döviz cinsini karşılıklı olarak değiştirdikleri bir takas sözleşmesini ifade ediyor.
Swap işlemlerinde, iki para biriminden yüksek faizli olanı satıp, düşük faizli olan alınıyorsa, düşük faizli para biriminin gecelik taşıma maliyeti ödeniyor ve yatırımcının hesabına swap maliyeti olarak yansıyor.
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 09:45
Köpekbalığı ve vatoz türleri uluslararası koruma kapsamına alınıyor İklim değişikliği verileri açıklandı: 2050 yılında Roma, Adana kadar sıcak olacak Eski cinsel içerikli film yıldızı Mia Khalifa: Kariyerim boyunca sadece 12 bin dolar kazandım İspanya'da uçak ve helikopter havada çarpıştı: İkisi çocuk, 7 ölü