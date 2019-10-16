Swap piyasasında TL faizi yükseldi
1 saat önce
Swap piyasasında bir hafta vadeli TL faizi hafta başında gördüğü 2.5 ayın en yüksek seviyesini test etti.
Swap piyasasında bir hafta vadeli TL faizi hafta başında gördüğü 2.5 ayın en yüksek seviyesini test etti.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 12:57
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