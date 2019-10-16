Son Dakika Haberleri: Swap piyasasında TL faizi yükseldi
Son Dakika Ekonomi Swap piyasasında TL faizi yükseldi

Swap piyasasında TL faizi yükseldi

1 saat önce

Swap piyasasında bir hafta vadeli TL faizi hafta başında gördüğü 2.5 ayın en yüksek seviyesini test etti.

Swap piyasasında TL faizi yükseldi, System.String[]

Swap piyasasında bir hafta vadeli TL faizi hafta başında gördüğü 2.5 ayın en yüksek seviyesini test etti.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 12:57 
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