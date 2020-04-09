Swap, repo, o da olmadı IMF şart
1 saat önce
ABD şimdi de Fed destekli bir IMF programıyla dünyaya dolar likiditesi sağlamaya hazırlanıyor.
ABD şimdi de Fed destekli bir IMF programıyla dünyaya dolar likiditesi sağlamaya hazırlanıyor. Uzmanlara göre dolar yaratan sektörlerdeki durma nedeniyle Türkiye de bu programlardan yararlanmalı.
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 05:01
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