SWEAT FEST Live, sporseverleri bayramda online etkinliklerle buluşturacak - Son Dakika

Boyner'in ana sponsorluğunda ve Spor İstanbul'un desteğiyle düzenlenen yeni nesil spor festivali SWEAT FEST Live, yarın Türkiye'nin dört bir yanındaki sporseverleri dijital ortamda bir araya getirmeye hazırlanıyor.



Boyner açıklamasına göre, zoom üzerinden gün boyu gerçekleştirilecek festivalde, Kerem Bürsin, Barış Yücealpan, Aslışah Alkoçlar, İlker Çağlayan ve Ayşe Köroğlu gibi isimler ve markalar tarafından hazırlanan özel etkinliklerle sporseverlere bayramda eğlenceli anlar yaşatılacak.

SWEAT FEST Live'a katılan spor ve sağlıklı yaşam severler, 6 farklı zoom odasında çeşitli branşlarda yapılan antrenmanlar sayesinde gün boyu spor yapabilecekler.



Katılım ücretsiz, link ise Instagram'da



Festivale katılmak isteyenler "http://www.sporistanbulilesweatfestlive.com/" adresine girerek ön rezervasyon işlemlerini gerçekleştirebiliyor ve zoom linklerine herkesten önce sahip olabiliyor. Pazartesi günü ise "@sweaterscommunity" instagram adresinde duyurulacak zoom linki ile ücretsiz olarak dijital spor festivaline giriş yapılacak.

Festivalin zoom odalarında yer alacak etkinlikleri ise "SWEAT Stage powered by Boyner Odası, LG Nanocell Indoor Cycling Odası, Red Bull Challengers Takım Kaptanları ile Söyleşi/ Home Run w/ Adidas, Fomilk Yoga/ Pilates/ Meditasyon Odası, Morhipo Mutfak/TazeDirekt SWEAT Well ve Outdoor & Adventure" şeklinde belirlendi.

SWEAT FEST Live, son 3 yıldır olduğu gibi bu sene de katılımcılarına sporla dolu içerikli bir gün sunacak.