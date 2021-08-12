Sweet Girl Filmi - Son Dakika

Sweet Girl, karısını öldürenlerden intikamını almaya çalışan bir adamın hikayesini konu ediyor. Karısının ölümünün ardından kızı ile baş başa kalan adam, bir yandan kızını korumaya çalışırken, bir yandan da karısının ölümünden sorumlu olan insanlara karşı adaleti yerine getirmeye çalışır.
Yönetmen: Brian Andrew Mendoza
Senaryo: Philip Eisner, Gregg Hurwitz, Will Staples
Oyuncular: Jason Momoa, Isabela Merced, Adria Arjona, Amy Brenneman, Michael Raymond-James, Justin Bartha, Katy M. O'Brian, Manuel Garcia-Rulfo, Lex Scott Davis, Reggie Lee, Raza Jaffrey, Nelson Franklin , Brian Howe, Dominic Fumusa, Dale Pavinski, Jake Allyn, David A MacDonald, Gina Jun, Molly Miller, Xander Goldman, James Anthony McBride, Jennifer Christa Palmer, Dana Cuomo, Will Blagrove, Milena Rivero, Tiffany Sander McKenzie, Mathew Trent Hunnicutt, Devin Reeve, Sarah Helbringer, DyNiesha Lysette Whitfield
Filmin Türü: Aksiyon
Orijinal Adı: Sweet Girl
Yapımcı Firma: Netflix
Yapım Yılı: 2021
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 96 dk.
Dağıtıcı Firma: Netflix
Vizyon Tarihi: 20.08.2021
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Kaynak: InterSinema.com
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