Swinger ilişki operasyonu: Zanlılar geçim sıkıntısı nedeniyle eş değiştirdiklerini söyledi! - Son Dakika

Twitter'de bir hesap üzerinden sürekli pornografik fotoğraflar yayınlandığını tespit eden Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Şahıslar ile sosyal medya üzerinden müşteri gibi irtibata geçen polis ardından şüpheliler ile 700 TL'ye birliktelik konusunda anlaştı. Şüphelilerin daveti üzerine söz konusu adrese giden ekipler eve girdiklerinde Veli G. (26) ve Huri F. ( 22) isimli şahısları gözaltına aldı.

POLİS MÜŞTERİ KILIĞINDA GİTTİ

Emniyet'ten yapılan açıklama şöyle. "Ahlak Büro Amirliğimizin yapmış olduğu çalışmada Twitter isimli sosyal medya uygulamasında Derya Derman (@AyeVeli8) kullanıcı adlı profilin pornografik fotoğraflar paylaştığı tespit edilmesi üzerine, gizli soruşturma yapan adli kolluk görevlisi olarak hesap ile iletişime geçilmiş, şahıslar 700 TL ücret karşılığında görüştüklerini beyan etmeleri üzerine 24.11.2021 günü saat:22.00 sıralarında davet üzerine Erenler Mahallesi 2756 sokak No:4/13 sayılı adrese gidildiğinde şahısların 1995 Kahramanmaraş doğumlu V. G. (1 adet suç kaydı var -işçi ) ve 1999 Kahramanmaraş doğumlu H.F.(Suç kaydı yok/İşsiz) isimli şahıslar oldukları tespit edilerek yakalanmışlardır."

NİŞANLIYIZ, SWİNGER YÖNTEMİ İLE SOSYAL MEDYA HESABI AÇTIK

Açıklama şu ifadelerle sürdü:

"Yapılan görüşmede, nişanlı olduklarını, H. F. isimli şahıs geçim sıkıntısından dolayı ücret karşılığında fuhuş yaptığını hesabı müşterek kullandıklarını swinger yöntemi ile cinsel birliktelik amaçlı bahse konu hesabı oluşturduklarını, paylaşımlarını kendilerinin yaptıklarını beyan etmişlerdir. Adli tahkikat gereği H.F.'ın mağdur, V. G.'in şüpheli olarak alınan ifadesi akabinde salıverilmişlerdir. Bahse konu adres ile ilgili olarak Fuhuşla Mücadele Komisyonu ile gerekli yazışmalar ayrıca yapılacaktır."