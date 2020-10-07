Swinger şebekesi, fuhuş sırasında çocuklarını başka odaya kilitliyormuş - Son Dakika

Swinger şebekesi, fuhuş sırasında çocuklarını başka odaya kilitliyormuş

07.10.2020 10:55
Swinger şebekesi, fuhuş sırasında çocuklarını başka odaya kilitliyormuş, System.String[]

ADANA merkezli 16 ilde swinger (eş değiştirme) yöntemiyle fuhuş yaptıkları öne sürülen şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheli sayısı 69'a yükseldi.

ADANA merkezli 16 ilde swinger (eş değiştirme) yöntemiyle fuhuş yaptıkları öne sürülen şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheli sayısı 69'a yükseldi. Bazı çiftleri evlerde toplandıklarında çocukları başka bir odaya kilitleyip, fuhuş yaptıkları öne sürüldü.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bazı kişilerin internet üzerinden swinger (eş değiştirme) yöntemiyle fuhuş yaptığı bilgisine ulaştı. Savcılıktan alınan izinle 6 ay boyunca şüphelileri teknik ve fiziki takibe alan polis, 35 evli çift ile 3 kadın ve 1 trans birey, toplam 74 kişinin, Türkiye genelinde gezerek belirli günlerde para karşılığında grup halinde cinsel ilişkiye girdiklerini tespit etti.69 ŞÜPHELİ GÖZALTINDAŞüphelilerin adreslerini belirleyen polis, önceki gün, Adana merkezli, Antalya, Mersin, Hatay, Şanlıurfa, Gaziantep, Konya, Afyon, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Kars, Denizli, Burdur, Şırnak ve Edirne'de eş zamanlı 80 adrese 500 polisle şafak vakti operasyon düzenledi. Operasyonda, 69 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerinde bulunmayan şüphelilerin yakalanması için çalışmaların da devam ettiği bildirildi. Bu yolla 44 kadının mağdur olduğu bildirildi. Evlerde arama yapan polis, çok sayıda fantezi malzemesi, uyuşturucu hap, Hint keneviri, esrar ve silah ele geçirdi.ÇOCUKLARINI ODAYA KİLİTLİYORLARMIŞ

Şüphelilerin sosyal medya üzerinden karşılıklı olarak çıplak fotoğraflarını paylaştıkları ve birbirleri için 'kelle' tabirini kullandıkları tespit edildi. Ayrıca bazı çiftlerin evlerde toplandıklarında çocuklarını başka odaya kilitleyerek fuhuş yaptıkları saptandı.


Emniyet Müdürlüğü, fuhuş operasyonu, Polis, Adana, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Swinger şebekesi, fuhuş sırasında çocuklarını başka odaya kilitliyormuş - Son Dakika

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