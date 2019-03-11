Swıssôtel The Bosphorus, İstanbul'da Sanat Var!

Ayrıcalıklı projelere ev sahipliği yaparak başarılı çalışmalara imza atan Swissôtel, otelcilik hizmetinin ötesinde bir duruş ile özel iş birlikleri gerçekleştiriyor.

Sanata ve sanatçıya her zaman destek veren Swissôtel, misafirlerine değerli deneyimler yaşayabilecekleri yepyeni bir projeyi hayata geçirdi. Sanatla iç içe yaşamayı hayat tarzı haline getiren tüm sanatseverleri, sanatçılarla ve koleksiyonerlerle aynı çatı altında buluşturan online çağdaş sanat platformu Art50.net ile el sıkışan Swissôtel, kendini adeta bir sanat merkezi olarak konumlandırıyor.

Bu proje ile otelin önemli noktalarından Gabbro Resto-Bar'da, lobi ve resepsiyon bölümünde değerli sanatçıların sanat eserleri sergilenmeye başladı. Farklı disiplinlerdeki eserlerle özel seçkiler sunan Swissôtel, bu seçkileri 3 ayda bir belirlenen konsepte uygun şekilde yenileyerek Art50.net'in zengin eser portföyünü misafirleriyle buluşturacak.

Genç sanatçıların çağdaş eserlerinin yer aldığı projeyle ilgili büyük heyecan duyan Uğur Talayhan şu sözlere yer verdi: ''Swissôtel The Bosphorus, İstanbul olarak her zaman fark yaratacak adımlar attık. Sanata ve sanatçıya desteğimizi Art50.net ile gerçekleştirdiğimiz özel iş birliğiyle daha da pekiştirmeyi hedefliyoruz. Bu değerli sanat projesi ile Art50.net'nin zengin eser portföyünü otelimizde sergilemekten büyük mutluluk duyuyor ve misafirlerimizin burayı yalnızca bir otel olarak değil, değerli deneyimler yaşayabilecekleri, sanat ile buluşabilecekleri bir mekan olarak görmelerini istiyoruz. Bir sanatsever olarak bu projenin Swissôtel'e çok yakıştığına inanıyorum.''

Swissôtel The Bosphorus, İstanbul ve Art50.net işbirliğiyle hayata geçen projenin ilk sergisi Soul Map'de Art50.net sanatçılarından Ece Gauer, Müge Ceyhan, Handan Akarsu ve Haydar Akdağ'ın insanlara, kültürler arası geçişlere, etkileşimlere ve izlere odaklanan farklı disiplinlerdeki eserleri yer alıyor. Soul Map, 31 Mart 2019 tarihine kadar Swissôtel The Bosphorus, İstanbul Gabbro Resto-Bar, lobi ve resepsiyon bölümlerinde izlenebilecek.

Sanatın içinde aktif bir rol oynayan Güliz Özbek Collini'nin çağdaş sanatı yeni kitlelere ulaştırmak ve herkes için sanat dolu bir yaşama aracı olmak amacıyla kurduğu Art50.net, özellikle genç ve yükselen sanatçıları destekleme misyonuyla çalışmalar sürdürüyor. Art50.net, 2014'den bu yana sanatçılara verdiği destekle ve sanatçılarla sanatseverleri farklı ortamlarda bir araya getirdiği projeleriyle Türkiye'deki çağdaş sanat ortamına farklı bir soluk getiriyor.