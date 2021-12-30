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Sword Art Online The Movie - Progressive Filmi - Son Dakika

Sword Art Online The Movie - Progressive Filmi

30.12.2021 14:54
Sword Art Online The Movie - Progressive Filmi

Sword Art Online The Movie - Progressive filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Sword Art Online The Movie - Progressive filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Anime dizisi Sword Art Online'ın sinema uyarlamalarından biri olan Sword Art Online The Movie - Progressive, 2022'de piyasaya sürülen ve oyunda ölenlerin gerçekte de öldüğü bir online oyunda sıkışıp kalanların hikâyesini anlatmaya devam ediyor.

NerveGear'ı ilk taktığı gün, Asuna Yuuki ortaokul üçüncü sınıf öğrencisiydi ve daha önce hiç online oyun oynamamıştı. 6 Kasım 2022'de dünyanın ilk VRMMORPG'si Sword Art Online resmî olarak piyasaya sürülmüştü. Ancak hâlen oturum açmış olmanın heyecanını taşıyan oyuncular, Game Master oturumu kapatmalarını engellediğinde kendilerini aniden oyunun içinde sıkışıp kalmış bulurlar. Daha sonra Game Master onlara şu uyarıyı yapar: 'Bu bir oyun olabilir ama oynadığınız türden değil.' Oyunda ölenler gerçek dünyada da ölüyor. Bunu duyan oyuncular paniğe kapılırlar ve kargaşa başlar. Bu oyunculardan biri de Asuna'dır. Henüz bu dünyanın kurallarını bilmemesine rağmen havada süzülen demirden kale Aincrad'ı fethetmek için yola çıkar. Aincrad’ın zirvesi görülemeyecek kadar yüksektir. Ölümün hep çok yakında olduğu bu dünyada günler geçerken kaderini belirleyecek bir karşılaşma yaşar.

Yönetmen: Ayako Kawano

Senaryo: Reki Kawahara

Filmin Türü: Animasyon

Orijinal Adı: Sword Art Online The Movie - Progressive

Yapımcı Firma: 0

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: Japonya

Filmin Süresi: 97 dk.

Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım

Vizyon Tarihi: 31.12.2021

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6 Kasım, oyunlar, Sinema, Anime, Sinema, Son Dakika

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika Sinema Sword Art Online The Movie - Progressive Filmi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sword Art Online The Movie - Progressive Filmi - Son Dakika
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