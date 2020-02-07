SYAL mezunları okulları ile vedalaştı - Son Dakika
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SYAL mezunları okulları ile vedalaştı

6 saat önce

Türkiye'nin başarı sıralaması yüksek okullarından birisi olan Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi mezunları ( SYAL) alınan yıkım kararının ardından bugün okula veda için bir araya geldi.

SYAL mezunları okulları ile vedalaştı, System.String[]

Türkiye'nin başarı sıralaması yüksek okullarından birisi olan Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi mezunları ( SYAL) alınan yıkım kararının ardından bugün okula veda için bir araya geldi. Okul bahçesinde buluşan mezunlar ve dersten çıkan öğrenciler okullarının önünde bol bol fotoğraf çektirdi.


Balıkesir Valiliği'nin depreme karşı güçlendirme çalışması kapsamında yıkılarak yeniden yapılacak 51 okul arasında bulunan Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi öğrencileri bugün okullarına veda etti. Eğitimin Spor Lisesi'nde devam edeceği okulda bir an önce tahliyesi ardından da yıkımı başlayacak. 1986 yılında eğitim hayatına başlayan okulun mezunları bir araya gelerek okullarını son kez ziyaret etti. Eski öğretmenleri ile buluşan mezunlar duygu dolu anlar yaşadı. Mezunlardan Damla Yılmaz, "Sonuçta burada 5 senemiz geçti. En güzel arkadaşlıklarımı burada yaşadım. Bana çok şey katan öğretmenlerimi burada tanıdım. Yıkılacağı için çok duyguluyum umarım daha iyisi yapılır" dedi.


SYAL'den mezun olan Burak Sezginsoy ise, inşaat konusunda görüşlerini dile getirdi. Sezginsoy, "Yıkım kararı alınmış, bir inşaat mühendisi olarak tabi ki saygı ile karşılıyorum. İsteğimiz şudur ki, yeni yapılacak okulun da adının aynı şekilde devam etmesidir ve eski mimari strüktür ile yeni strüktürün birbirine benzeşmesini istiyoruz. Yeni yapılacak okulun hayırlı uğurlu ve depreme dayanıklı olmasını temenni ediyoruz" dedi.


Okulda Türkçe öğretmenliği yapan Aynur Tatlıoğlu ise, "Hüzünlüyüm, çocuklarımızın sesleri, yemekhane sıraları hepsi gözümde.. Burası bir ruhtu. SYAL ruhlu öğrencilerimiz bunu sonsuza kadar sürdürecektir" dedi.


Okulun 1986 yılındaki Kurucu Müdürü Süleyman Sayan ise, okula geldikleri ilk günleri ve yaşadıklarını okul bahçesindeki öğrenciler ile paylaştı. - BALIKESİR

Anadolu Lisesi, Sırrı Yırcalı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 05:18 Kaynak: İHA
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