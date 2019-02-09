Son Dakika Haberleri: Sydney'de 40 bin ev ve iş yeri elektriksiz kaldı

Sydney'de 40 bin ev ve iş yeri elektriksiz kaldı

1 saat önce

Avustralya'nın Sydney kentini etkisi altına alan fırtınanın elektrik tellerini kopartması nedeniyle 40 bin ev ve iş yerine elektrik verilemedi.

Sydney'de 40 bin ev ve iş yeri elektriksiz kaldı, System.String[]
Avustralya'nın Sydney kentini etkisi altına alan fırtınanın elektrik tellerini kopartması nedeniyle 40 bin ev ve iş yerine elektrik verilemedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 09:20 

Avustralya, Ekonomi
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