Sydney'de 40 bin ev ve iş yeri elektriksiz kaldı

Avustralya'nın Sydney kentini etkisi altına alan fırtınanın elektrik tellerini kopartması nedeniyle 40 bin ev ve iş yerine elektrik verilemedi.

Avustralya'nın Sydney kentini etkisi altına alan fırtınanın elektrik tellerini kopartması nedeniyle 40 bin ev ve iş yerine elektrik verilemedi.

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