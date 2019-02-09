Sydney'de 40 bin ev ve iş yeri elektriksiz kaldı
1 saat önce
Avustralya'nın Sydney kentini etkisi altına alan fırtınanın elektrik tellerini kopartması nedeniyle 40 bin ev ve iş yerine elektrik verilemedi.
Avustralya'nın Sydney kentini etkisi altına alan fırtınanın elektrik tellerini kopartması nedeniyle 40 bin ev ve iş yerine elektrik verilemedi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 09:20
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