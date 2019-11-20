Son Dakika Haberleri: Sydney'i süsleyen mor güzellik: Jakaranda ağaçları
Son Dakika Güncel Sydney'i süsleyen mor güzellik: Jakaranda ağaçları - Son Dakika

Sydney'i süsleyen mor güzellik: Jakaranda ağaçları

6 saat önce

Avustralya'nın Sydney kentindeki park ve sokaklarda mor renkli çiçekleri ve yaydığı hoş kokusuyla dikkati çeken jakaranda ağaçları kenti ziyaret eden turistlerin ilgi odağı oldu.

Avustralya'nın Sydney kentindeki park ve sokaklarda mor renkli çiçekleri ve yaydığı hoş kokusuyla dikkati çeken jakaranda ağaçları kenti ziyaret eden turistlerin ilgi odağı oldu.

Ekim ve kasım aylarında açtığı mor çiçekleriyle Avustralya genelindeki birçok kenti süsleyen ağaçlar, özellikle Sydney'in Kirribilli semtinde ziyaretçi akınına uğrayan McDougall Sokağı'na ayrı bir güzellik katıyor.

Rengiyle güzel bir manzara oluşturan ve ana vatanı Güney Amerika olan ağaçların yer aldığı McDougall Sokağı, turistler tarafından kafileler halinde ziyaret ediliyor.

-"Bu sokağa gelip fotoğraf çekmek benim hayalimdi"

Sosyal medyadan gördüğü sokakta fotoğraf çekmeyi çok istediğini dile getiren Rus turist Evgeniya Tarasova, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sokak çok güzel. Aslında bu sokağa gelip fotoğraf çekmek benim hayalimdi. Çok güzel görünüyor." ifadesini kullandı.

Avustralya'daki Noel şarkılarından birinde "Jakaranda ağacı çiçek açtığında, Noel vakti yaklaşmıştır." ifadeleri yer alıyor. Ağacın Latince adı ise jakaranda mimosifolia olarak biliniyor.

Yaklaşık 7-15 metre uzayabilen ağaçlar, Güney Amerika ülkelerinden başta Paraguay olmak üzere Bolivya ve Arjantin gibi ülkelerde de konuşulan Guarani dilinde "güzel kokulu" anlamına geliyor.

Güney Amerika, Avustralya ve Güney Afrika'nın yanı sıra Avrupa ülkelerinde de görülen ağaç, Ege ve Akdeniz bölgesinde mayıs-haziran aylarında çiçek açıyor.

Sydney'i süsleyen mor güzellik: Jakaranda ağaçları

Güney Amerika, Avustralya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 11:09 Kaynak: AA
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