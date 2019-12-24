SYDV'de görev yapacak muhtarlar belli oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel SYDV'de görev yapacak muhtarlar belli oldu - Son Dakika

SYDV'de görev yapacak muhtarlar belli oldu

6 saat önce

Bilecik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nda (SYDV) 2020 yılında görev alacak Mütevelli Heyeti seçimi gerçekleşti .

SYDV'de görev yapacak muhtarlar belli oldu, System.String[]

Bilecik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nda (SYDV) 2020 yılında görev alacak Mütevelli Heyeti seçimi gerçekleşti .


Bilecik Valiliği Toplantı Salonu'nda Vali Yardımcısı Mehmet Taşdöğen öncülüğünde gerçekleşen seçimlerde, mahalle ve köy muhtarlarından birer temsilci Mütevelli Heyeti'ne seçildi. Merkez mahalle muhtarlığı seçimlerine 20 muhtardan 19'u katılırken, iki muhtar aday oldu. İsmet Paşa Mahalle Muhtarı aynı zamanda Muhtarlar Derneği Başkanı İlhami Çınar, 19 muhtarın 15'inin oyunu alırken, diğer aday Beşiktaş Mahalle Muhtarı Mustafa Vural 4 oy aldı. Köy muhtarları temsilcisi 46 köy muhtarından 39'u katıldı. Burada iki aday çıkarken, Taşçılar Köyü Muhtarı Mehmet Çakır 28 oy, Hasandere Muhtarı Erkut Akmanlar 11 oy aldı. Bu sonuçlar sonrası İlhami Çınar ve Erkut Akmanlar Mütevelli Heyeti üyesi olarak 2020 yılında görev alacak. Heyet 15 kişiden oluşacağı bildirilirken ileri ki günlerden dernek temsilcilerinden de heyete kişiler katılacağı bildirildi


Ayrıca, Arfettin Palacıoğlu ve Sabri Eraslan esnaf kontenjanından SYDV Mütevelli Heyeti üyesi olarak seçildi. - BİLECİK

Bilecik Valiliği, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 12:45 Kaynak: İHA
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