SYDV heyet üyeleri seçimi yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel SYDV heyet üyeleri seçimi yapıldı - Son Dakika

SYDV heyet üyeleri seçimi yapıldı

6 saat önce

Baskil Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) mütevelli heyet üyeleri seçimi yapıldı.

SYDV heyet üyeleri seçimi yapıldı, System.String[]

Baskil Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) mütevelli heyet üyeleri seçimi yapıldı.

Şakir Benzeş Kültür Merkezinde yapılan seçime, Kaymakam Oğuz Cem Murat, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ali Erol, Baskil il genel meclis üyeleri, muhtarlar katıldı.

Baskil Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa İlhan Balıbey, "Kaymakamımız Oğuz Cem Murat beyin katımlıyla Baskil SYDV mütevelli heyet üye seçimi gerçekleştirdik. Mahalle muhtarları adına Celal Aydın, köy muhtarları adına Düğüntepe Köyü Muhtarı Kenan Özdemir seçildi. İlçemize hayırlı uğurlu olmasını dilerim." dedi.

Oğuz Cem Murat, Jandarma, Baskil, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 05:06 Kaynak: AA
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