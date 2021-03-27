SYDV'lere, Ramazan ayı öncesi 183,2 milyon TL kaynak - Son Dakika

SYDV'lere, Ramazan ayı öncesi 183,2 milyon TL kaynak

27.03.2021 12:06
SYDV'lere, Ramazan ayı öncesi 183,2 milyon TL kaynak, System.String[]

SYDV'lere, Ramazan ayı öncesi 183,2 milyon TL kaynakAİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ramazan ayı öncesinde temel gıda gereksinimleri için kullanılmak üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) toplam 183,2 milyon TL kaynak aktarıldığını açıkladı.

SYDV'lere, Ramazan ayı öncesi 183,2 milyon TL kaynak

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ramazan ayı öncesinde temel gıda gereksinimleri için kullanılmak üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) toplam 183,2 milyon TL kaynak aktarıldığını açıkladı.

Bakan Selçuk, yazılı açıklama yaparak SYDV tarafından ulaştırılan yardımlara ilişkin bilgi verdi. Bakan Selçuk, "Her il ve ilçede kurulu bulunan SYDV'lerce, muhtaç hanelerin ihtiyaçlarının karşılanması için yıl boyunca ayni ve nakdi olarak gıda yardımı yapıyoruz. Buna ek olarak her yıl Ramazan ayı ve Kurban Bayramı öncesinde de ihtiyaç sahibi ailelerin temel gıda ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik birer periyodik pay tutarında ilave kaynak aktarıyoruz" dedi.Gıda yardımı yapılması için gönderilen kaynağın Ramazan ayı öncesinde ulaştırılması için gerekli tedbirlerin alındığını belirten Bakan Selçuk, bu kapsamda SYDV'lere toplam 183,2 milyon TL tutarında kaynak aktardıklarını kaydetti. Selçuk, aktarılan paranın, ihtiyaç sahiplerine hızlı bir şekilde ulaştırılması için SYDV'lerin titiz bir çalışma yürüttüklerini ifade etti.

ANKARA,


Zehra Zümrüt Selçuk, Ziya Selçuk, Türk Lirası, Ramazan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SYDV'lere, Ramazan ayı öncesi 183,2 milyon TL kaynak - Son Dakika


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