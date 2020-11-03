SYDV'lere yollanan 186,8 milyon TL kaynağın 6,6 milyonu İzmir'e aktarıldı - Son Dakika

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Türkiye genelindeki 1003 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza (SYDV) periyodik pay olarak 186,8 milyon kaynak yolladık. Bu rakamın 6,6 milyonu İzmir'deki SYDV'lerimize aktarıldı" dedi.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, 81 ilde ve ilçelerde bulunan SYDV'lere, sosyal yardım faaliyetlerini yürütebilmeleri için her ay düzenli olarak 'periyodik pay' adı altında kaynak aktarımında bulunduklarını anımsattı. Kasım ayı ödeneklerine ilişkin bilgi veren Bakan Selçuk, 1003 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına periyodik pay olarak 186,8 milyon lira kaynak yolladıklarını belirterek, "Bu rakamın 6,6 milyonu İzmir'deki SYDV'lerimize aktarıldı. Bu kaynak da daha önce yolladığımız 10 milyon acil ödenek ile birlikte vatandaşlarımızın yaralarının sarılmasında kullanılacak" dedi.Bakan Selçuk, aktarılan kaynakla hem sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının mali imkanlarını güçlendirdiklerini hem de vatandaşların ihtiyaçlarına daha hızlı ve etkin şekilde yanıt verdiklerini ifade etti.