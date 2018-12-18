Son Dakika Haberleri: Sydv Mütevelli Heyeti Seçimi Yapıldı

Sydv Mütevelli Heyeti Seçimi Yapıldı

1 saat önce

Adıyaman Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı mütevelli heyetine sivil toplum kuruluşlarından iki kişi seçildi.

Sydv Mütevelli Heyeti Seçimi Yapıldı, System.String[]
Adıyaman Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı mütevelli heyetine sivil toplum kuruluşlarından iki kişi seçildi.

SYDV mütevelli heyetinde yer alan 2 sivil toplum kuruluşu temsilcisinin seçimi Valilik Brifing Salonunda gerçekleştirildi. SYDV Müdürü Mehmet Şimşek'in başkanlığında gerçekleşen seçimde İnsani Yardım Vakfı İHH Adıyaman Şube Başkanı Mahmut İzci, Kızılay Adıyaman Şube Başkanı Bekir Uyanık tekrar seçildi.

Programın açılışında konuşan SYDV Müdürü Mehmet Şimşek vakfın faaliyetlerinden bahsederek, 2018 yılı ilk 11 ayında vakfımız tarafından fakir ve yardıma muhtaç vatandaşımıza 72 bin 974 işlemle 16 milyon 861 bin 918 TL nakdi, gıda, eğitim, barınma, sağlık, kömür yardımı yapılmıştır. Eşi vefat eden, engelli, engelli yakını, yaşlılık, yetim, katılım, kronik hastalık, yabancı, şartlı eğitim, şartlı sağlık ve gebelik yardımlarında 42 bin 398 işlemle 47 milyon 492 bin 136 TL vatandaşımıza nakdi yardım yapılmıştır. 2018 yılı ilk 11 ayında toplamda 64 milyon 354 bin 54 TL yardım yapılmıştır" dedi.

Yapılan seçim sonrasında Mahmut İzci ve Bekir Uyanık tebrik edildi. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 04:27 Kaynak: İHA

Mehmet Şimşek, Adıyaman, Güncel
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