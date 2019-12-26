SYDV mütevelli heyetine üye seçimi yapıldı - Son Dakika

Ergani Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) mütevelli heyetine muhtar üye seçimi yapıldı.

Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya katılan Ergani Kaymakamlığı SYDV Müdürü Fırat Çelebi, 2019 yılında üye olarak görev yapan muhtarlara verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Çelebi, mütevelli heyetinin, Ergani merkez ve mahallelerinde kimsesiz, muhtaç ve ihtiyaç sahibi insanlara ulaşarak onlara yardımcı olmaya çalıştığını belirtti.

Daha sonra 2020 yılı için muhtar üyelerin belirlenmesi amacıyla yapılan seçimde, heyet üyeleri seçildi.