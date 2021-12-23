SYDV'nin yoksul vatandaşa verdiği kömürleri çaldılar - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde yoksul bir vatandaşa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından verilen yaklaşık 30 çuval kömürü, patpat diye tabir edilen tarım aracı ile çalan 5 kişi polisin titiz takibi sonucu yakalandı.

Olay, Bolvadin ilçesi Kale Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bolvadin SYDV tarafından Y.Ü. isimli vatandaşın kömürlerinin çalındığı ihbarı üzerine Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler harekete geçti. Bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, şahısların evin avlusunda bulunan yaklaşık 30 çuval kömürü patpat diye tabir edilen tarım aracı ile çaldıklarını tespit etti. Patpatın peşine düşen ekipler aracı Malazgirt Mahallesi'nde park halindeyken buldu. Ekipler ardından patpatın sahibi Ö.K.'ye ulaştı. Ö.K., ifadesinde nakliyeci olduğunu ve kendisini R.K., isimli şahsın nakliyeci olarak tuttuğunu belirterek, hırsızlık olayından bilgisinin olmadığını dile getirdi. Ö.K.'nin ifadesinden yola çıkan ekipler ardından hırsızlık olayına karışan A.K., R.K., ve yabancı uyruklu U.E.M., M.E.M. ve A.E. .'yi gözaltına aldı. Şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR